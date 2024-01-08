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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den olay sözler! "Prekazi'den gidip ders alsınlar"
Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:39

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den olay sözler! "Prekazi'den gidip ders alsınlar"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 63'üncü ve 90+3'üncü dakikalarda Abdülkerim Bardakcı ve 90'ıncı dakikada Wilfried Zaha kaydetti. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk maç sonrası çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay sözler! Prekazi’den gidip ders alsınlar

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Aslan, bu sonuçla 47 puana ulaştı. Galatasaray'ın gollerini Abdülkerim Bardakçı (2) ve Zaha kaydetti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay sözler! Prekazi’den gidip ders alsınlar

GALATASARAY EVİNDEKİ SERİSİNİ 26 MAÇA ÇIKARDI

Sahasında uzun zamandır maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı. Galatasaray bu süreçte 24 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay sözler! Prekazi’den gidip ders alsınlar

SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, tartışmalı kararların verildiği Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası bomba yorumlar yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay sözler! Prekazi’den gidip ders alsınlar

AHMET ÇAKAR: İLK GOLDEN ÖNCE FAUL VAR

G.Saray'da çok önemli eksikler vardı. İcardi, Sanchez, Boey ve Torreira. Aslında G.Saray zorlandı da. İlk yarıda oyunu hızlandıramadılar, kanatlara inemediler, bir de karşılarında 18 yaşında mükemmel bir kaleci vardı. İkinci yarı ise Konyaspor hem cesur hem etkili gelmeye başladı. Goller de kaçırdı ama işte atamayana atarlar!

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay sözler! Prekazi’den gidip ders alsınlar

G.Saray son bölümde önce Abdülkerim'in mükemmel volesi, sonra Zaha ve yine Abdülkerim ile maçı koparttı. Futbo l böyle bir şey. Şans kadar hakemin dürüstlüğü de yanında olmalı. G.Saray'ın attığı ilk gol öncesi Barış Alper'in, Konyasporlu oyuncuya açık bir faulü var.

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