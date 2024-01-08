Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den olay sözler! "Prekazi'den gidip ders alsınlar"

AHMET ÇAKAR: İLK GOLDEN ÖNCE FAUL VAR

G.Saray'da çok önemli eksikler vardı. İcardi, Sanchez, Boey ve Torreira. Aslında G.Saray zorlandı da. İlk yarıda oyunu hızlandıramadılar, kanatlara inemediler, bir de karşılarında 18 yaşında mükemmel bir kaleci vardı. İkinci yarı ise Konyaspor hem cesur hem etkili gelmeye başladı. Goller de kaçırdı ama işte atamayana atarlar!