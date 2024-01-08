Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
09:39
Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den olay sözler! "Prekazi'den gidip ders alsınlar"
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 63'üncü ve 90+3'üncü dakikalarda Abdülkerim Bardakcı ve 90'ıncı dakikada Wilfried Zaha kaydetti. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk maç sonrası çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...