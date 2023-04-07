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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den olay yaratan Lale Orta iddiası! "VAR hakemine gidip..."
Giriş Tarihi: 07.04.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 12:16

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den olay yaratan Lale Orta iddiası! "VAR hakemine gidip..."

Son dakika Galatasaray haberleri... SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda ettiği Başakşehir maçındaki hakem hataları sonrası çarpıcı bir yazıyı kaleme aldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı sert şekilde eleştiren usta yazar, Galatasaray'ın UEFA'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Tüzemen, ayrıca Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından Lale Orta'nın VAR hakemine ne söylediğini de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları.

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay yaratan Lale Orta iddiası! VAR hakemine gidip...

Son dakika Galatasaray haberleri... SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda ettiği Başakşehir maçındaki hakem hataları sonrası çarpıcı bir yazıyı kaleme aldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı sert şekilde eleştiren usta yazar, Galatasaray'ın UEFA'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Tüzemen, ayrıca Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından Lale Orta'nın VAR hakemine ne söylediğini de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay yaratan Lale Orta iddiası! VAR hakemine gidip...

İŞTE LEVENT TÜZEMEN'İN ÇOK KONUŞULACAK O YAZISI...

Lale Orta yönetimindeki bazı hakemler ile VAR'da görev yapan isimler resmen G.Saray'a savaş açmış durumda.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay yaratan Lale Orta iddiası! VAR hakemine gidip...

Ve göz göre göre operasyon yaparak G.Saray'ın altına dinamit koyuyorlar. Maalesef TFF bu hatalara seyirci kalıyor, hesap bile sormuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay yaratan Lale Orta iddiası! VAR hakemine gidip...

Zaniolo için maçı izleyen eski İtalyan hakem Roberto Rosetti, "G.Saray-Başakşehir maçını izlerken skandala denk geldim" açıklamasına bence UEFA kulak kabartmalı ve TFF'ye "Türkiye'de ne oluyor?" diye ültimatom vermeli.

Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen’den olay yaratan Lale Orta iddiası! VAR hakemine gidip...

Rosetti, hakemlerin operasyon yaptığını belgeleyen söylemde bulunuyor:

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