Son dakika Galatasaray haberleri: Levent Tüzemen'den olay yaratan Lale Orta iddiası! "VAR hakemine gidip..."

Giriş Tarihi: 07.04.2023 12:12
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
12:16
Son dakika Galatasaray haberleri... SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda ettiği Başakşehir maçındaki hakem hataları sonrası çarpıcı bir yazıyı kaleme aldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı sert şekilde eleştiren usta yazar, Galatasaray'ın UEFA'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Tüzemen, ayrıca Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından Lale Orta'nın VAR hakemine ne söylediğini de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları.