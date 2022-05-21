Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu Antalyaspor beraberliği ile tamamlayan Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken, bir yandan da transfer için çalışmalar devam ediyor. Başkanlık görevini 11 Haziran'daki seçimin ardından bırakacak olan Burak Elmas, buna karşın yeni sezonun kadro yapılanması için girişimlerini sürdürüyor. Elmas, Manchester United'ın yıldızına teklif yaptı. Başarılı futbolcu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...