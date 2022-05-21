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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester United'ın yıldızına kanca! Teklife sıcak bakıyor... Bernardeschi, Yunus Akgün, Umtiti, Hamza Yiğit Akman
Giriş Tarihi: 21.05.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 12:55

Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester United'ın yıldızına kanca! Teklife sıcak bakıyor... Bernardeschi, Yunus Akgün, Umtiti, Hamza Yiğit Akman

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu Antalyaspor beraberliği ile tamamlayan Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken, bir yandan da transfer için çalışmalar devam ediyor. Başkanlık görevini 11 Haziran'daki seçimin ardından bırakacak olan Burak Elmas, buna karşın yeni sezonun kadro yapılanması için girişimlerini sürdürüyor. Elmas, Manchester United'ın yıldızına teklif yaptı. Başarılı futbolcu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester United’ın yıldızına kanca! Teklife sıcak bakıyor... Bernardeschi, Yunus Akgün, Umtiti, Hamza Yiğit Akman

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu Antalyaspor beraberliği ile tamamlayan Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken, bir yandan da transfer için çalışmalar devam ediyor. Başkanlık görevini 11 Haziran'daki seçimin ardından bırakacak olan Burak Elmas, buna karşın yeni sezonun kadro yapılanması için girişimlerini sürdürüyor. Elmas, Manchester United'ın yıldızına teklif yaptı. Başarılı futbolcu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester United’ın yıldızına kanca! Teklife sıcak bakıyor... Bernardeschi, Yunus Akgün, Umtiti, Hamza Yiğit Akman

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Juventus'un yıldızı Federico Bernardeschi için flaş gelişmeler yaşandı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester United’ın yıldızına kanca! Teklife sıcak bakıyor... Bernardeschi, Yunus Akgün, Umtiti, Hamza Yiğit Akman

Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardeschi ile kulübün sözleşme uzatmayacağı öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 30 Haziran itibarıyla resmen serbest kalacak. (Fanatik)

Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester United’ın yıldızına kanca! Teklife sıcak bakıyor... Bernardeschi, Yunus Akgün, Umtiti, Hamza Yiğit Akman

YUNUS AKGÜN İÇİN LAZIO DÜĞMEYE BASTI!

Lazio, yeni sezon öncesi kanat bölgesine takviye yapmayı planladığı ve listedeki isimlerden birisinin de Yunus olduğu ortaya çıktı. Lazio'nun şu anda Galatasaray'da yaşanan seçim süreci nedeniyle beklemeye geçtiği ve 11 Haziran sonrası resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester United’ın yıldızına kanca! Teklife sıcak bakıyor... Bernardeschi, Yunus Akgün, Umtiti, Hamza Yiğit Akman

Sportif direktör Igli Tare'nin genç yıldızla ilgili çok ısrarlı olduğu ve seçim sonrası bizzat İstanbul'a gelerek görüşmeler yapacağı ifade edildi. (Takvim)

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