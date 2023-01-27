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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! PSG'nin kabul edeceği rakamı açıkladı...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 10:35

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! PSG'nin kabul edeceği rakamı açıkladı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi, gösterdiği performansla hem takıma büyük katkı sağlamış hem de sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olmuştu. 29 yaşındaki forvetin bonservisinin alınmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, PSG'nin kabul edeceği rakam açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! PSG’nin kabul edeceği rakamı açıkladı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi, gösterdiği performansla hem takıma büyük katkı sağlamış hem de sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olmuştu. 29 yaşındaki forvetin bonservisinin alınmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, PSG'nin kabul edeceği rakam açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! PSG’nin kabul edeceği rakamı açıkladı...

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sezon başından bu yana gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların en etkili hücum silahlarından olmuştu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! PSG’nin kabul edeceği rakamı açıkladı...

Bonservisi Fransız ekibi PSG'de bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! PSG’nin kabul edeceği rakamı açıkladı...

İşte Timurlenk'in yazısı;

Hafta başında "Öte yandan PSG, İcardi'nin bonservisini 25 milyon Euro olarak belirledi" satırını bir haber içinde okuduğumda "gerçekleri yazmalıyım" dedim. Önce İcardi öznesi bir haberin içinde "öte yandan" ise şüphe duyar insan (!)

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! PSG’nin kabul edeceği rakamı açıkladı...

Gelelim 25 milyon Euro'ya... PSG, 29 yaşındaki Arjantinli için "5 de ister 25 de ve hatta 125 de" diyenler çıkabilir ama bu işin pratiği nedir? PSG, Galatasaray'a kiralık yollarken oyuncuyla uzun vadeli düşünse kontratını uzatır ve öyle uğurlardı. İcardi sezon sonunda kontratının son yılına giriyor ki bu da herkesin bildiği üzere bir kulübün pazarlık gücünün dibe vurması demektir. İhtimallere bakalım:

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