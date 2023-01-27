Gelelim 25 milyon Euro'ya... PSG, 29 yaşındaki Arjantinli için "5 de ister 25 de ve hatta 125 de" diyenler çıkabilir ama bu işin pratiği nedir? PSG, Galatasaray'a kiralık yollarken oyuncuyla uzun vadeli düşünse kontratını uzatır ve öyle uğurlardı. İcardi sezon sonunda kontratının son yılına giriyor ki bu da herkesin bildiği üzere bir kulübün pazarlık gücünün dibe vurması demektir. İhtimallere bakalım: