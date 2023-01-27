Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:35
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
10:35
Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! PSG'nin kabul edeceği rakamı açıkladı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi, gösterdiği performansla hem takıma büyük katkı sağlamış hem de sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olmuştu. 29 yaşındaki forvetin bonservisinin alınmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, PSG'nin kabul edeceği rakam açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...