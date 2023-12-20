Giriş Tarihi: 20.12.2023 23:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 23:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’nin yeni adresini resmen açıkladılar! Herkes Real Madrid derken bir başka dünya devine gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana takımın en flaş ismi olmayı başaran Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, son günlerde transfer dedikodularıyla gündeme geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon kiraladığı, bu sezon ise bonservisini aldığı golcü oyuncu, devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olacak gibi görünüyor. Real Madrid ile birçok kez transfer dedikodusu çıkan Icardi için bir başka dünya devinin devreye girdiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…