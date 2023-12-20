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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’nin yeni adresini resmen açıkladılar! Herkes Real Madrid derken bir başka dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 20.12.2023 23:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 23:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’nin yeni adresini resmen açıkladılar! Herkes Real Madrid derken bir başka dünya devine gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana takımın en flaş ismi olmayı başaran Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, son günlerde transfer dedikodularıyla gündeme geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon kiraladığı, bu sezon ise bonservisini aldığı golcü oyuncu, devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olacak gibi görünüyor. Real Madrid ile birçok kez transfer dedikodusu çıkan Icardi için bir başka dünya devinin devreye girdiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’nin yeni adresini resmen açıkladılar! Herkes Real Madrid derken bir başka dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 43 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’nin yeni adresini resmen açıkladılar! Herkes Real Madrid derken bir başka dünya devine gidiyor…

Hafta sonu oynanacak derbi öncesinde Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırlayan Aslan, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’nin yeni adresini resmen açıkladılar! Herkes Real Madrid derken bir başka dünya devine gidiyor…

Fenerbahçe derbisine 3 puan alarak giden sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle galip geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’nin yeni adresini resmen açıkladılar! Herkes Real Madrid derken bir başka dünya devine gidiyor…

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın rakibi de Sparta Prag oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’nin yeni adresini resmen açıkladılar! Herkes Real Madrid derken bir başka dünya devine gidiyor…

Şubat ayında oynanacak maçları kazanarak turnuvada üst turlara ilerlemeyi planlayan sarı-kırmızılılar, devre arasını hareketli geçirecek.

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