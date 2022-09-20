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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed Fransa’ya salladı Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Kasaya girecek bonservis bedeli belli oldu…
Giriş Tarihi: 20.09.2022 18:09 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 18:11

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed Fransa’ya salladı Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Kasaya girecek bonservis bedeli belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine fırtına gibi başlamıştı. 1 Şubat 2021'de Galatasaray'a transfer olan golcü oyuncu, yarım sezonda gösterdiği performansla potansiyelini belli etmiş ve taraftarın sevgisini kazanmıştı. Daha sonra düşüşe geçen Mohamed, formasından uzak kaldı ve bu yaz Nantes'a kiralandı. Fransa'da ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed Fransa’ya salladı Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Kasaya girecek bonservis bedeli belli oldu…

Son dakika haberleri… Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yapılan gençlik aşısının ilk meyvelerinden birisi olan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımda kısa süredeki performansıyla beğeni toplamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed Fransa’ya salladı Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Kasaya girecek bonservis bedeli belli oldu…

2021 Şubat ayında geldiği Galatasaray'da, özellikle Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın sevgisini kazanan Mısırlı golcü, daha sonra büyük bir düşüş yaşadı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed Fransa’ya salladı Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Kasaya girecek bonservis bedeli belli oldu…

Bu yaz ise sarı-kırmızılı ekipte yönetim ve teknik heyetin değişmesiyle birlikte Mostafa Mohamed'in kiralanmasına karar verildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed Fransa’ya salladı Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Kasaya girecek bonservis bedeli belli oldu…

Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Aslan, Mostafa Mohamed'in kiralanmasını uygun gördü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed Fransa’ya salladı Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Kasaya girecek bonservis bedeli belli oldu…

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mostafa Mohamed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

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