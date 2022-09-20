Giriş Tarihi: 20.09.2022 18:09 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 18:11

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed Fransa’ya salladı Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Kasaya girecek bonservis bedeli belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine fırtına gibi başlamıştı. 1 Şubat 2021'de Galatasaray'a transfer olan golcü oyuncu, yarım sezonda gösterdiği performansla potansiyelini belli etmiş ve taraftarın sevgisini kazanmıştı. Daha sonra düşüşe geçen Mohamed, formasından uzak kaldı ve bu yaz Nantes'a kiralandı. Fransa'da ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…