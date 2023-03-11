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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Nef Stadı'nda tarihi gece! Galatasaray, 63 yıllık Süper Lig rekorunu kırdı...
Giriş Tarihi: 11.03.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 21:55

Son dakika Galatasaray haberleri: Nef Stadı'nda tarihi gece! Galatasaray, 63 yıllık Süper Lig rekorunu kırdı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Nicolo Zaniolo'nun ilk resmi maçında kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 9'a çıkarttı. Galatasaray, aldığı bu galibiyetle tarihe geçti ve Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Nef Stadı’nda tarihi gece! Galatasaray, 63 yıllık Süper Lig rekorunu kırdı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Nicolo Zaniolo'nun ilk resmi maçında kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 9'a çıkarttı. Galatasaray, aldığı bu galibiyetle tarihe geçti ve Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Nef Stadı’nda tarihi gece! Galatasaray, 63 yıllık Süper Lig rekorunu kırdı...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen lider Galatasaray hem liderliğini sürdürdü hem de Süper Lig rekoru kırdı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Nef Stadı’nda tarihi gece! Galatasaray, 63 yıllık Süper Lig rekorunu kırdı...

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar geride kalan 24. maçında 19. galibiyetini aldı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 60'a yükseltti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Nef Stadı’nda tarihi gece! Galatasaray, 63 yıllık Süper Lig rekorunu kırdı...

Galatasaray, haftayı bay geçen Fenerbahçe ile puan farkını bir maç fazlasıyla 9'a çıkardı. Kasımpaşa ise 24. maçında 13. kez mağlup olarak 25 puanda kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Nef Stadı’nda tarihi gece! Galatasaray, 63 yıllık Süper Lig rekorunu kırdı...

ZANIOLO GOLLE BAŞLADI

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.

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