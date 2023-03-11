Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Nicolo Zaniolo'nun ilk resmi maçında kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 9'a çıkarttı. Galatasaray, aldığı bu galibiyetle tarihe geçti ve Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı. İşte tüm ayrıntılar...