Giriş Tarihi: 11.03.2023 21:55
Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
21:55
Son dakika Galatasaray haberleri: Nef Stadı'nda tarihi gece! Galatasaray, 63 yıllık Süper Lig rekorunu kırdı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Nicolo Zaniolo'nun ilk resmi maçında kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'yle puan farkını 9'a çıkarttı. Galatasaray, aldığı bu galibiyetle tarihe geçti ve Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı. İşte tüm ayrıntılar...