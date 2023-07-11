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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk beklenen transferi resmen duyurdu! İmzaya geliyor: İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 20:03 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 20:06

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk beklenen transferi resmen duyurdu! İmzaya geliyor: İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, gruplara kalmak için 3 eleme turu oynayacak. Eleme maçlarına kadar transferlerin büyük bölümünü tamamlamaya çalışan sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi ve Leandro Paredes ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Yakın zamanda bu transferlerin açıklanması beklenirken Galatasaray'ın bir transferi daha bitirdiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk beklenen transferi resmen duyurdu! İmzaya geliyor: İşte Galatasaray’ın yeni yıldızı...

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da hızla sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk beklenen transferi resmen duyurdu! İmzaya geliyor: İşte Galatasaray’ın yeni yıldızı...

Öncelikli olarak Mauro Icardi'yi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Leandro Paredes transferini de bitirmek üzere.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk beklenen transferi resmen duyurdu! İmzaya geliyor: İşte Galatasaray’ın yeni yıldızı...

PSG'nin iki oyuncusuyla da anlaşma sağlayan Aslan, yakında bu transferleri resmiyete kavuşturacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk beklenen transferi resmen duyurdu! İmzaya geliyor: İşte Galatasaray’ın yeni yıldızı...

Icardi ve Paredes'in ardından Galatasaray'ın bir transferi daha bitirdiği öğrenildi. İşte o transferin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk beklenen transferi resmen duyurdu! İmzaya geliyor: İşte Galatasaray’ın yeni yıldızı...

YENİ TRANSFER İMZAYI ATIYOR

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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