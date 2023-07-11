Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk beklenen transferi resmen duyurdu! İmzaya geliyor: İşte Galatasaray’ın yeni yıldızı...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, gruplara kalmak için 3 eleme turu oynayacak. Eleme maçlarına kadar transferlerin büyük bölümünü tamamlamaya çalışan sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi ve Leandro Paredes ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Yakın zamanda bu transferlerin açıklanması beklenirken Galatasaray'ın bir transferi daha bitirdiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…