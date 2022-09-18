Giriş Tarihi: 18.09.2022 21:25 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 21:27

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini şimdiden kesti! Galatasaray’da beklenmedik ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona flaş transferlerle giren Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızını kadrosuna katmıştı. Yeni kadrosuyla lige de iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluğu hedefliyor. Transfer çalışmalarına devre arasında devam edecek olan Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan yeni transferlerden birisi, teknik direktör Okan Buruk'a isyan etti. Tecrübeli çalıştırıcı ise oyuncunun biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları…