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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini şimdiden kesti! Galatasaray’da beklenmedik ayrılık gerçekleşiyor…
Giriş Tarihi: 18.09.2022 21:25 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 21:27

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini şimdiden kesti! Galatasaray’da beklenmedik ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona flaş transferlerle giren Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızını kadrosuna katmıştı. Yeni kadrosuyla lige de iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluğu hedefliyor. Transfer çalışmalarına devre arasında devam edecek olan Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan yeni transferlerden birisi, teknik direktör Okan Buruk'a isyan etti. Tecrübeli çalıştırıcı ise oyuncunun biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini şimdiden kesti! Galatasaray’da beklenmedik ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray, yeni sezona büyük umutlarla girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini şimdiden kesti! Galatasaray’da beklenmedik ayrılık gerçekleşiyor…

Hoca ve yönetim değişikliğiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu da büyük ölçüde yeniledi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini şimdiden kesti! Galatasaray’da beklenmedik ayrılık gerçekleşiyor…

Yaz transfer dönemi boyunca birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'da transferin son anları da oldukça hareketli geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini şimdiden kesti! Galatasaray’da beklenmedik ayrılık gerçekleşiyor…

Bir gecede Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı açıklayan Aslan, lige de iyi bir başlangıç yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk biletini şimdiden kesti! Galatasaray’da beklenmedik ayrılık gerçekleşiyor…

Okan Buruk yönetimindeki takım, üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 16 yaptı ve 7. haftayı iyi bir konumda tamamladı.

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