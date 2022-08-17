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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk için çarpıcı sözler! "Giresun'u yense Fatih Terim mi olacaktı?"
Giriş Tarihi: 17.08.2022 06:47 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 06:47

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk için çarpıcı sözler! "Giresun'u yense Fatih Terim mi olacaktı?"

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de iki hafta geride kaldı. G.Saray, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2 maçta sadece 1 gol atabildi. Giresunspor yenilgisi sonrası görüşen Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk arasında neler konuşuldu? İlk iki haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı. Usta yazar Bülent Timurlenk, Okan Buruk için Fatih Terim örneğini verdi. Öte yandan Arda Güler konusunu kaleme alan yazarlar, çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk için çarpıcı sözler! Giresun’u yense Fatih Terim mi olacaktı?

Süper Lig'de ilk iki hafta sona erdi. Galatasaray 2 maçta 3 puan topladı ve sadece 1 gol atabildi. Giresunspor yenilgisi sonrası Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk bir görüşme yaptı. Görüşmede neler konuşuldu? Okan Buruk'un Başkan Dursun Özbek'ten isteği neydi? SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Ali Gültiken, Okan Buruk konusunda çarpıcı sözler kaleme aldı.

Yazarlar, Arda Güler'in ilk 11'de oynama konusunu da ele alarak çarpıcı örnekler verdi. İşte o sözler...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk için çarpıcı sözler! Giresun’u yense Fatih Terim mi olacaktı?

"180 DAKİKADA NİYE 1 GOL ATTIK!"

SORU: Galatasaray büyük yıldızlar aldı. Giresun mağlubiyeti çok eleştirildi. Okan Buruk'a başkan Dursun Özbek destek verdi. Hoca bundan sonra her maça bıçak sırtında mı çıkacak?

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk için çarpıcı sözler! Giresun’u yense Fatih Terim mi olacaktı?

LEVENT TÜZEMEN: Giresun yenilgisine Başkan Dursun Özbek çok üzüldü. Okan Buruk'la yapılan zirvede yenilginin nedenleri masaya yatırılırken, 180 dakikada atılan tek gol, toplantının ana maddesiydi. Okan hoca sorunun savunma değil hücumda olduğunu vurgulayıp transferler istedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk için çarpıcı sözler! Giresun’u yense Fatih Terim mi olacaktı?

Galatasaray; Abdülkerim, Yunus ve Kerem'e alternatif üretmeli. Rafa kaldırılan Kaan Ayhan, Mert Müldür transferleri sıcak gündem oluşturmalı ve kanada Rodrigues, Onyekuru tipi bir oyuncu alınmalı. Bu tip oyuncu bulamıyorlarsa ve Galatasaray'ın sadece ligde oynayacağını düşünürsek bir yıl için Nwakaeme doğru isim olur. Çünkü önde top tutabilen, rakibin içinden geçen çalımlar atabilen bir oyuncu ve ortalarıyla da Seferovic'i pozisyona sokar, gerektiğinde kendi de gol atar.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk için çarpıcı sözler! Giresun’u yense Fatih Terim mi olacaktı?

"ÇİFT SANTRFORLU KURGU BU TAKIMA UYMAZ"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Büyük takımlarda teknik direktörlük yapmak kolay değil. Okan Buruk faal futbolculuk döneminde mükemmel bir orta saha oyuncusuydu. Teknik direktörlük döneminde de önemli başarılara imza attı. Arkasında durmak şart.

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