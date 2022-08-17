Giriş Tarihi: 17.08.2022 06:47
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
06:47
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk için çarpıcı sözler! "Giresun'u yense Fatih Terim mi olacaktı?"
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de iki hafta geride kaldı. G.Saray, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2 maçta sadece 1 gol atabildi. Giresunspor yenilgisi sonrası görüşen Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk arasında neler konuşuldu? İlk iki haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı. Usta yazar Bülent Timurlenk, Okan Buruk için Fatih Terim örneğini verdi. Öte yandan Arda Güler konusunu kaleme alan yazarlar, çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...