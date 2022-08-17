Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk için çarpıcı sözler! "Giresun'u yense Fatih Terim mi olacaktı?"

Galatasaray; Abdülkerim, Yunus ve Kerem'e alternatif üretmeli. Rafa kaldırılan Kaan Ayhan, Mert Müldür transferleri sıcak gündem oluşturmalı ve kanada Rodrigues, Onyekuru tipi bir oyuncu alınmalı. Bu tip oyuncu bulamıyorlarsa ve Galatasaray'ın sadece ligde oynayacağını düşünürsek bir yıl için Nwakaeme doğru isim olur. Çünkü önde top tutabilen, rakibin içinden geçen çalımlar atabilen bir oyuncu ve ortalarıyla da Seferovic'i pozisyona sokar, gerektiğinde kendi de gol atar.