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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Milan'ın yıldızını alıyor! Cimbom'dan sürpriz transfer...
Giriş Tarihi: 23.08.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 07:56

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Milan'ın yıldızını alıyor! Cimbom'dan sürpriz transfer...

Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer sezonunu hareketli geçiren Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Lucas Torreira, Dries Mertens, Haris Seferovic ve Sergio Oliveira gibi dünyaca yıldızları kadrosuna katan Cimbom, bir yabancı transferini daha bitirmek üzere. Yönetim, Milan'da forma giyen yıldız oyuncuyu ve kulübünü ikna etti. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Milan’ın yıldızını alıyor! Cimbom’dan sürpriz transfer...

Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor'u Gomis'in tek golüyle mağlup eden Galatasaray 3 maçta 2. galibiyetini alarak 6 puan topladı. Transfer sezonunu hızlı geçiren Cimbom'dan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Milan’ın yıldızını alıyor! Cimbom’dan sürpriz transfer...

Takıma bir takviye daha isteyen Okan Buruk, transfer talebini Başkan Dursun Özbek'e iletmişti. Transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala yönetim de harekete geçti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Milan’ın yıldızını alıyor! Cimbom’dan sürpriz transfer...

Antalya ve Ümraniye maçlarında oyuna girip sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golleri atan Bafetimbi Gomis dün kendisine yapılan bir jesti duyurdu. Fransız yıldız, 18 numaralı formasının baskısının yapıldığı tahta oturduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Milan’ın yıldızını alıyor! Cimbom’dan sürpriz transfer...

37 yaşındaki forvet, "Daha fazla verimlilik için meditasyon ve odaklanmaya zaman ayırın" notunu düşerek, ilk 11'den kesilmesine rağmen G.Saray için her zaman hazır olduğunun mesajını verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Milan’ın yıldızını alıyor! Cimbom’dan sürpriz transfer...

GEMİLERİ YAKTILAR!

ORTA sahaya yapılan yeni transferler sonrasında gözden düşen Berkan Kutlu, forma şansı azaldığı için ayrılmak istiyor. 24 yaşındaki orta saha, bu kararını yöneticilere iletti.

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