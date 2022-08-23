Giriş Tarihi: 23.08.2022 07:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
07:56
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Milan'ın yıldızını alıyor! Cimbom'dan sürpriz transfer...
Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer sezonunu hareketli geçiren Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Lucas Torreira, Dries Mertens, Haris Seferovic ve Sergio Oliveira gibi dünyaca yıldızları kadrosuna katan Cimbom, bir yabancı transferini daha bitirmek üzere. Yönetim, Milan'da forma giyen yıldız oyuncuyu ve kulübünü ikna etti. İşte son dakika haberinin detayları...