Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti! Yerine Viking geliyor...

Özellikle de Mertens, İcardı ve Mata gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray bu sezon istenilen futbolu ortaya koymakta zorlanıyor. Eleştirilerin hedefi haline gelen Okan Buruk ve takımı bu hafta Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.