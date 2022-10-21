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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti! Yerine Viking geliyor...
Giriş Tarihi: 21.10.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 08:37

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti! Yerine Viking geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yönetiminde bu sezon inişli çıkışlı bir performans çizen Galatasaray'da ayrılık rüzgarları esiyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusuyla yollar ayrılıyor. Okan Buruk, tecrübeli yıldızı ligde Kayserispor maçında oynatmadı ve biletini kesti. Galatasaray, sol bek için yeni genç yıldızını buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti! Yerine Viking geliyor...

Yeni sezona yaptığı flaş yıldız transferleriyle giren Galatasaray'da ayrılık rüzgarı esiyor. Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de bu sezon 9 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Sarı-kırmızılı takımda gol yollarında da sıkıntılar yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti! Yerine Viking geliyor...

Özellikle de Mertens, İcardı ve Mata gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray bu sezon istenilen futbolu ortaya koymakta zorlanıyor. Eleştirilerin hedefi haline gelen Okan Buruk ve takımı bu hafta Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti! Yerine Viking geliyor...

G.SARAY EVİNDE MORAL DEPOLADI

Cimbom, Türkiye Kupası'ında ise evinde Kastamonuspor'u 7-0'lık galibiyetle eleyerek bir üst tura çıktı ve ligdeki son Kayserispor mağlubiyeti sonrası moral depoladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti! Yerine Viking geliyor...

PATRICK VAN AANHOLT İLE YOLLAR AYRILIYOR

Bu sezon Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında Patrick Van Aanholt geliyor. Tecrübeli sol bek oyuncusu Okan Buruk'un gözünden düştü ve Kayserispor maçında yedek oturdu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti! Yerine Viking geliyor...

Alınan bilgilere göre; Dünya Kupası için lige verilen arada Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrılacak ve ayrılık görüşmelerine başlanacak.

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