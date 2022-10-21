Giriş Tarihi: 21.10.2022 08:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2022
08:37
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yıldız oyuncunun biletini kesti! Yerine Viking geliyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk yönetiminde bu sezon inişli çıkışlı bir performans çizen Galatasaray'da ayrılık rüzgarları esiyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusuyla yollar ayrılıyor. Okan Buruk, tecrübeli yıldızı ligde Kayserispor maçında oynatmadı ve biletini kesti. Galatasaray, sol bek için yeni genç yıldızını buldu. İşte son dakika haberinin detayları...