Giriş Tarihi: 03.08.2022 07:35
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
07:37
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'a dünya yıldızı! Golcü oyuncuyla anlaşma yakın
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'la son hazırlık maçında Fiorentina'yı yenen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna son olarak Midtsjö'yu katan Cimbom'da gözler yeni golcü transferine çevrildi. Yeni bir hamle yapmak isteyen yönetim, dünya yıldızı olan golcü futbolcuyla anlaşmaya yakın. Yeni transfer teklifinin detayları belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...