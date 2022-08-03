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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'a dünya yıldızı! Golcü oyuncuyla anlaşma yakın
Giriş Tarihi: 03.08.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 07:37

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'a dünya yıldızı! Golcü oyuncuyla anlaşma yakın

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'la son hazırlık maçında Fiorentina'yı yenen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna son olarak Midtsjö'yu katan Cimbom'da gözler yeni golcü transferine çevrildi. Yeni bir hamle yapmak isteyen yönetim, dünya yıldızı olan golcü futbolcuyla anlaşmaya yakın. Yeni transfer teklifinin detayları belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’a dünya yıldızı! Golcü oyuncuyla anlaşma yakın

Yeni sezonun başlamasına günler kala Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Kadrosunu Seferovic, Abdülkerim, Sergio Oliveira ve Midtsjö ile güçlendiren Cimbom, iki yeni transferi de açıklamaya hazırlanıyor. Orta sahaya Lucas Torreira hamlesi yapacak olan yönetim, dünya yıldızı olan golcü oyuncu için de hamle yaptı. İşte çılgın teklifin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’a dünya yıldızı! Golcü oyuncuyla anlaşma yakın

MIDTSJÖ TRANSFERİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

G.Saray, Alkmaar'ın oyuncuyu geç gönderme hamlesini nakit ödeme ile çözdü. Mali şartları açıklanan Norveçli orta saha için AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’a dünya yıldızı! Golcü oyuncuyla anlaşma yakın

Sarı-kırmızılı kulüp bu rakamın yarısını peşin olarak ödeyerek bu transfer sürecini hızlandırdı. Midtsjö'yü haftaya göndermek isteyen Hollandalılar, Galatasaray'ın yaptığı acil ödemeyle ikna oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’a dünya yıldızı! Golcü oyuncuyla anlaşma yakın

YÖNETİM ARSENAL İLE EL SIKIŞTI

Transferde vites yükselten G.Saray'ın orta sahadaki yeni hamlesi Lucas Torreira için artık geri sayım başladı. Uruguaylı oyuncu ile 3+1 yıllığına el sıkışan ve 3 milyon Euro garanti ücret ödeme garantisi veren sarı-kırmızılılar, Arsenal cephesi ile de 6 milyon Euro'ya el sıkıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’a dünya yıldızı! Golcü oyuncuyla anlaşma yakın

TORREIRA KISA SÜREDE İSTANBUL'DA OLACAK

İngiliz kulübü ile anlaşma sağlanmasının ardından 26 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a davet eden Aslan, imza için prosedürleri yerine getirecek. Sağlık kontrolleri sonrasında Torreira'nın yeni formasını giymesi bekleniyor...

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