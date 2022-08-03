Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’a dünya yıldızı! Golcü oyuncuyla anlaşma yakın

Yeni sezonun başlamasına günler kala Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Kadrosunu Seferovic, Abdülkerim, Sergio Oliveira ve Midtsjö ile güçlendiren Cimbom, iki yeni transferi de açıklamaya hazırlanıyor. Orta sahaya Lucas Torreira hamlesi yapacak olan yönetim, dünya yıldızı olan golcü oyuncu için de hamle yaptı. İşte çılgın teklifin detayları...