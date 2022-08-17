Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:39
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
11:20
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan sürpriz karar! Yıldız oyuncuyu sildi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de Giresunspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da maçın ardından Dursun Özbek ve Okan Buruk bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Okan Hoca takıma transfer yapılmasını istedi. Tecrübeli hoca, Giresunspor maçında performansından memnun kalmayan oyuncunun üzerini çizdi. İşte Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz karar...