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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan sürpriz karar! Yıldız oyuncuyu sildi...
Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 11:20

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan sürpriz karar! Yıldız oyuncuyu sildi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de Giresunspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da maçın ardından Dursun Özbek ve Okan Buruk bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Okan Hoca takıma transfer yapılmasını istedi. Tecrübeli hoca, Giresunspor maçında performansından memnun kalmayan oyuncunun üzerini çizdi. İşte Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz karar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan sürpriz karar! Yıldız oyuncuyu sildi...

Yeni sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan fakat evinde sürpriz bir şekilde Giresunspor'a mağlup olan ve iki haftada 1 gol atabilen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan sürpriz karar! Yıldız oyuncuyu sildi...

Giresunspor yenilgisi sonrası bir araya gelen Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk maçın değerlendirmesini yaptı. Okan Buruk'un bu görüşmede takıma yeni bir transfer daha yapılması gerektiğini söyledi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan sürpriz karar! Yıldız oyuncuyu sildi...

OKAN BURUK'TAN NEŞTER

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cuma günü oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde kadroyu değiştirme kararı aldı. Giresunspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan yıldızlar; Torreira ve Dries Mertens'i ilk 11'de başlatacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan sürpriz karar! Yıldız oyuncuyu sildi...

Buruk, iki isme takım antrenmanlarının dışında 4 günlük ekstra program hazırlattı. İkili, özel olarak hazırlanacakları Ümraniyespor maçında ilk 11'de yerini alacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan sürpriz karar! Yıldız oyuncuyu sildi...

Mertens, Emre Akbaba'nın yerine oynayacak, Torreira için Midtsjö ya da Oliveira yedek kulübesinde olacak.

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