Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan sürpriz karar! Yıldız oyuncuyu sildi...

Giresunspor yenilgisi sonrası bir araya gelen Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk maçın değerlendirmesini yaptı. Okan Buruk'un bu görüşmede takıma yeni bir transfer daha yapılması gerektiğini söyledi.

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