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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'u çılgına çeviren an! İkinci golden sonra kulübeye döndü ve...
Giriş Tarihi: 15.10.2022 22:04 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 22:04

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'u çılgına çeviren an! İkinci golden sonra kulübeye döndü ve...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar ilk yarıda şok bir skorla karşı karşıya geldi ve 2-0 yenik duruma düştü. Karşılaşmanın ilk yarısında teknik direktör Okan Buruk'u çılgına çeviren bir an yaşandı. İşte olayın tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’u çılgına çeviren an! İkinci golden sonra kulübeye döndü ve...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar ilk yarıda şok bir skorla karşı karşıya geldi ve 2-0 yenik duruma düştü. Karşılaşmanın ilk yarısında teknik direktör Okan Buruk'u çılgına çeviren bir an yaşandı. İşte olayın tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’u çılgına çeviren an! İkinci golden sonra kulübeye döndü ve...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un çılgına döndüğü bir an yaşandı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’u çılgına çeviren an! İkinci golden sonra kulübeye döndü ve...

Kritik maç öncesi Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’u çılgına çeviren an! İkinci golden sonra kulübeye döndü ve...

KEREM KULÜBEDE!

Teknik direktör Okan Buruk, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de oynattığı Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Gomis'i Kayserispor karşısında yedek soyundurdu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’u çılgına çeviren an! İkinci golden sonra kulübeye döndü ve...

ICARDI VE MATA 11'DE

Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Kazımcan Karataş, Mata ve Icardi'ye şans verdi.

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