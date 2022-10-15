Giriş Tarihi: 15.10.2022 22:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2022
22:04
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'u çılgına çeviren an! İkinci golden sonra kulübeye döndü ve...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar ilk yarıda şok bir skorla karşı karşıya geldi ve 2-0 yenik duruma düştü. Karşılaşmanın ilk yarısında teknik direktör Okan Buruk'u çılgına çeviren bir an yaşandı. İşte olayın tüm ayrıntıları...