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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un prensinden şok eden hareket! Kimse fark etmemişti: Oyundan çıkarken…
Giriş Tarihi: 04.08.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 11:33

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un prensinden şok eden hareket! Kimse fark etmemişti: Oyundan çıkarken…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Süper Kupa mücadelesinde karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, kritik mücadeleden tarihi bir yenilgiyle ayrılarak sezona kötü bir başlangıç yaptı. Galatasaray, ezeli rakibine 5-0 kaybetti. Öte yandan Okan Buruk'un karşılaşmaya ilk 11'de başladığı yıldız oyuncu, oyundan çıkarken şok bir harekette bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un prensinden şok eden hareket! Kimse fark etmemişti: Oyundan çıkarken…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona Turkcell Süper Kupa'da 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle girdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un prensinden şok eden hareket! Kimse fark etmemişti: Oyundan çıkarken…

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezona damga vuran ve rekorlar kırarak şampiyonluklar elde eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa maçında geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile karşılaştı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un prensinden şok eden hareket! Kimse fark etmemişti: Oyundan çıkarken…

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un prensinden şok eden hareket! Kimse fark etmemişti: Oyundan çıkarken…

3. KEZ SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ OLDU

2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, ikinci kupa zaferini de 2022 yılında Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak elde etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un prensinden şok eden hareket! Kimse fark etmemişti: Oyundan çıkarken…

Siyah-beyazlı takım, organizasyonda 2007, 2009, 2016 ve 2017'de ise rakiplerine mağlup olarak kupaya uzanamadı.

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