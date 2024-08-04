Giriş Tarihi: 04.08.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
11:33
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un prensinden şok eden hareket! Kimse fark etmemişti: Oyundan çıkarken…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Süper Kupa mücadelesinde karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, kritik mücadeleden tarihi bir yenilgiyle ayrılarak sezona kötü bir başlangıç yaptı. Galatasaray, ezeli rakibine 5-0 kaybetti. Öte yandan Okan Buruk'un karşılaşmaya ilk 11'de başladığı yıldız oyuncu, oyundan çıkarken şok bir harekette bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…