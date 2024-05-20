Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı! "Kaldırın başınızı..."

ŞAMPİYON SON HAFTADA BELLİ OLACAK

Galatasaray, Konyaspor karşısında en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılıların yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puanlar eşitlenecek ve ikili averaj devreye girecek.