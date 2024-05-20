Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:38
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı! "Kaldırın başınızı..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray, şampiyon olabileceği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlu oldu. Olaylı ve gergin maçtan sonra Fenerbahçeli oyuncular ve bazı Galatasaraylı yöneticiler saha içinde ve tünelde birbirine girdi. Oynanan tarihi derbiden sonra Okan Buruk'un soyunma odasındaki konuşması da ortaya çıktı.