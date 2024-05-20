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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı! "Kaldırın başınızı..."
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı! "Kaldırın başınızı..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray, şampiyon olabileceği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlu oldu. Olaylı ve gergin maçtan sonra Fenerbahçeli oyuncular ve bazı Galatasaraylı yöneticiler saha içinde ve tünelde birbirine girdi. Oynanan tarihi derbiden sonra Okan Buruk'un soyunma odasındaki konuşması da ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı! Kaldırın başınızı...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilere 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların ligde evindeki yenilmezlik serisi sona ererken 35 maç sonra mağlup oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı! Kaldırın başınızı...

Aslan ayrıca bu sezon Süper Lig'de sahasında da ilk kez puan kaybı yaşadı. Cimbom iç sahada 2023-2024 sezonunu 18 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı! Kaldırın başınızı...

FENERBAHÇE 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 kazanarak puanını 96'ya yükseltti. Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 26 maçı kaybetmedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı! Kaldırın başınızı...

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda küme düşmemek için sahaya çıkacak olan Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı! Kaldırın başınızı...

ŞAMPİYON SON HAFTADA BELLİ OLACAK

Galatasaray, Konyaspor karşısında en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılıların yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puanlar eşitlenecek ve ikili averaj devreye girecek.

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