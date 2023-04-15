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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un vazgeçilmezine sürpriz talip! Dev teklifle Galatasaray’ın elinden alacaklar…
Giriş Tarihi: 15.04.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 18:25

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un vazgeçilmezine sürpriz talip! Dev teklifle Galatasaray’ın elinden alacaklar…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray, 66 puanla zirvede yer alıyor. Sezon başında yaptığı flaş transferlerle birlikte şampiyonluğun büyük favorisi haline gelen sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor. Bir yandan kazanmaya devam ederek şampiyonluğun hesaplarını yapan Aslan, diğer yandan da gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Bu sırada Galatasaray'da Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden birisi olan yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un vazgeçilmezine sürpriz talip! Dev teklifle Galatasaray’ın elinden alacaklar…

Son dakika haberleri… Bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, geçtiğimiz sezonun kötü izlerini kısa sürede sildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un vazgeçilmezine sürpriz talip! Dev teklifle Galatasaray’ın elinden alacaklar…

Yeni yönetim ve teknik ekiple birlikte sezona flaş bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ligde 66 puanla zirvede yer alıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un vazgeçilmezine sürpriz talip! Dev teklifle Galatasaray’ın elinden alacaklar…

Tam 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un vazgeçilmezine sürpriz talip! Dev teklifle Galatasaray’ın elinden alacaklar…

YILDIZLARA TEKLİFLER GELİYOR

Galatasaray'da takımın yıldızlarına gelen teklifler nedeniyle de hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un vazgeçilmezine sürpriz talip! Dev teklifle Galatasaray’ın elinden alacaklar…

Şu ana kadar Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için 5 büyük ligden teklifler alan sarı-kırmızılılarda bu isimlere bir yenisi daha eklendi.

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