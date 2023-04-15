Giriş Tarihi: 15.04.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 18:25

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un vazgeçilmezine sürpriz talip! Dev teklifle Galatasaray’ın elinden alacaklar…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray, 66 puanla zirvede yer alıyor. Sezon başında yaptığı flaş transferlerle birlikte şampiyonluğun büyük favorisi haline gelen sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor. Bir yandan kazanmaya devam ederek şampiyonluğun hesaplarını yapan Aslan, diğer yandan da gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Bu sırada Galatasaray'da Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden birisi olan yıldız isme sürpriz bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…