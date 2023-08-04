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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresini duyurdular! Okan Buruk onay verdi: İşte imzayı atacağı takım…
Giriş Tarihi: 04.08.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 18:15

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresini duyurdular! Okan Buruk onay verdi: İşte imzayı atacağı takım…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Kerem Demirbay gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili görüşmelerini sürdüren Aslan'da, Olimpiu Morutan için flaş bir gelişme yaşandı. Dış basın, Galatasaray'ın Rumen yıldızının yeni adresini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresini duyurdular! Okan Buruk onay verdi: İşte imzayı atacağı takım…

Son dakika haberleri… Yeni sezon için iddialı bir şekilde hazırlıklarına devam eden Galatasaray, flaş transferlerle adından söz ettirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresini duyurdular! Okan Buruk onay verdi: İşte imzayı atacağı takım…

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için de büyük bir mücadele veren sarı-kırmızılı ekip, Zalgiris'i eleyerek 3. ön eleme turuna yükseldi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresini duyurdular! Okan Buruk onay verdi: İşte imzayı atacağı takım…

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon yürütmek isteyen Aslan'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresini duyurdular! Okan Buruk onay verdi: İşte imzayı atacağı takım…

İtalyan basını, Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'dan ayrılmaya yakın olduğunu ve imza atacağı takımı yazdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresini duyurdular! Okan Buruk onay verdi: İşte imzayı atacağı takım…

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

İtalya Serie B ekiplerinden Palermo, Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan ile ilgileniyor.

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