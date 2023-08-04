Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan’ın yeni adresini duyurdular! Okan Buruk onay verdi: İşte imzayı atacağı takım…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Kerem Demirbay gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili görüşmelerini sürdüren Aslan'da, Olimpiu Morutan için flaş bir gelişme yaşandı. Dış basın, Galatasaray'ın Rumen yıldızının yeni adresini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…