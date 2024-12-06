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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Osimhen için bombayı patlattılar! Yeni takımı için flaş iddia...
Giriş Tarihi: 06.12.2024 19:33 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 19:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Osimhen için bombayı patlattılar! Yeni takımı için flaş iddia...

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon şampiyonluk yoluna namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Nijeryalı yıldız Victor Osimhen gibi bir yıldızı kadrosuna katan Galatasaray tüm dünyada adından bir kez daha söz ettirdi. Cimbom'da gösterdiği performansla dikkat çeken Osimhen için İtalyanlar bombayı patlattı. İşte yeni adresi için ortaya atılan flaş iddia...

Son dakika Galatasaray haberleri: Osimhen için bombayı patlattılar! Yeni takımı için flaş iddia...

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Osimhen için bombayı patlattılar! Yeni takımı için flaş iddia...

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen'in talipleri günden güne artmaya devam ediyor. İşte Nijeryalı yıldız için devreye gireceği iddia edilen dünya devi...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Osimhen için bombayı patlattılar! Yeni takımı için flaş iddia...

Geçtiğimiz hafta ligde Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan Cimbom bu hafta zorlu deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Osimhen için bombayı patlattılar! Yeni takımı için flaş iddia...

Avrupa'da da iddialı bir şekilde yoluna devam eden sarı-kırmızılı takım yine zorlu bir deplasmanda Malmö ile oynayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Osimhen için bombayı patlattılar! Yeni takımı için flaş iddia...

G.SARAY'DA OSIMHEN GELİŞMESİ

G.Saray'ın yaz transfer döneminde Napoli ile bağlarını koparan Osimhen'i transfer etmesi tüm dünyada büyük ses getirdi.

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