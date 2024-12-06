Giriş Tarihi: 06.12.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024
19:33
Son dakika Galatasaray haberleri: Osimhen için bombayı patlattılar! Yeni takımı için flaş iddia...
Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon şampiyonluk yoluna namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Nijeryalı yıldız Victor Osimhen gibi bir yıldızı kadrosuna katan Galatasaray tüm dünyada adından bir kez daha söz ettirdi. Cimbom'da gösterdiği performansla dikkat çeken Osimhen için İtalyanlar bombayı patlattı. İşte yeni adresi için ortaya atılan flaş iddia...