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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: PAOK maçında şaşkına çeviren pozisyon! Herkes gol diye ayağa kalktı ama…
Giriş Tarihi: 25.09.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:59

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: PAOK maçında şaşkına çeviren pozisyon! Herkes gol diye ayağa kalktı ama…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi mesaisine de başladı. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u sahasında ağırlayan Aslan, zorlu maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0'lık eşitlikle sona ermişken Galatasaray'ın kaçırdığı bir pozisyon gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: PAOK maçında şaşkına çeviren pozisyon! Herkes gol diye ayağa kalktı ama…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle girdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: PAOK maçında şaşkına çeviren pozisyon! Herkes gol diye ayağa kalktı ama…

Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: PAOK maçında şaşkına çeviren pozisyon! Herkes gol diye ayağa kalktı ama…

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılı ekip, bu organizasyondaki ilk maçında RAMS Park'ta Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk etti. Temsilcimiz, PAOK maçında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: PAOK maçında şaşkına çeviren pozisyon! Herkes gol diye ayağa kalktı ama…

Teknik direktör Okan Buruk, müsabakaya takımını Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: PAOK maçında şaşkına çeviren pozisyon! Herkes gol diye ayağa kalktı ama…

Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın başlangıç kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kaldı.

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