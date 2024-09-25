Giriş Tarihi: 25.09.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
23:59
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: PAOK maçında şaşkına çeviren pozisyon! Herkes gol diye ayağa kalktı ama…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi mesaisine de başladı. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u sahasında ağırlayan Aslan, zorlu maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0'lık eşitlikle sona ermişken Galatasaray'ın kaçırdığı bir pozisyon gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…