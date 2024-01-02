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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid ve Manchester United derken büyük ters köşe! Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular…
Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 20:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid ve Manchester United derken büyük ters köşe! Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ara transfer dönemine yaklaşırken flaş gelişmeler yaşıyor. Ligde son olarak Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı takım, hafta sonu sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Galibiyet alarak lige geri dönmek isteyen Aslan'da Mauro Icardi için bir yeni iddia daha geldi. İsmi Manchester United ve Real Madrid ile anılan Arjantinli golcü, devre arasında takımdan ayrılabilir. Sürpriz bir takımın girişimlere başladığı aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid ve Manchester United derken büyük ters köşe! Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezona daha iddialı bir kadroyla girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid ve Manchester United derken büyük ters köşe! Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular…

Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Ziyech, Sanchez ve Ndombele gibi yıldızları alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde istediğini bulamadı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid ve Manchester United derken büyük ters köşe! Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular…

Devler Ligi A Grubu'nda Manchester United, Bayern Münih ve Kopenhag ile mücadele eden Aslan, üçüncülükle tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid ve Manchester United derken büyük ters köşe! Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular…

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Galatasaray'ın rakibi ise Sparta Prag oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid ve Manchester United derken büyük ters köşe! Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular…

Sezonun ikinci bölümünde Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekipte flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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