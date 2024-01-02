Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid ve Manchester United derken büyük ters köşe! Mauro Icardi’nin yeni takımını duyurdular…

Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:13
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ara transfer dönemine yaklaşırken flaş gelişmeler yaşıyor. Ligde son olarak Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı takım, hafta sonu sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Galibiyet alarak lige geri dönmek isteyen Aslan'da Mauro Icardi için bir yeni iddia daha geldi. İsmi Manchester United ve Real Madrid ile anılan Arjantinli golcü, devre arasında takımdan ayrılabilir. Sürpriz bir takımın girişimlere başladığı aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları…