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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! PSG derken ters köşe: Bir başka dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 11.01.2024 23:54 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 23:55

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! PSG derken ters köşe: Bir başka dünya devine gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda favoriler arasında yer alan Galatasaray, son oynanan Sivasspor maçında yara aldı. Sivas'ta oynanan zorlu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, puanını 48 yaparak lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü. Sivasspor'a karşı sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Sacha Boey ise son günlerde transfer gündeminin başında yer alıyor. Fransız sağ bek oyuncusu için birçok Avrupa devi transfer girişimlerinde bulunurken bir dünya devi daha devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! PSG derken ters köşe: Bir başka dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Erteleme maçlarının oynandığı haftada Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! PSG derken ters köşe: Bir başka dünya devine gidiyor…

Ligin en zorlu deplasmanlarından birine giden sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışında ağır yara aldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! PSG derken ters köşe: Bir başka dünya devine gidiyor…

Fenerbahçe'nin 7-1 kazanarak haftayı lider kapattığı süreçte Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 48 yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! PSG derken ters köşe: Bir başka dünya devine gidiyor…

Sarı-kırmızılı ekibin yaşadığı puan kaybıyla birlikte futbolculara yapılan eleştiriler çoğalırken flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! PSG derken ters köşe: Bir başka dünya devine gidiyor…

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte takıma yeni katılacak ve ayrılacak isimlerin olması beklenen Galatasaray'da Sacha Boey, transfer gündeminin zirvesinde bulunuyor.

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