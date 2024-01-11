Giriş Tarihi: 11.01.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
23:55
Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! PSG derken ters köşe: Bir başka dünya devine gidiyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda favoriler arasında yer alan Galatasaray, son oynanan Sivasspor maçında yara aldı. Sivas'ta oynanan zorlu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, puanını 48 yaparak lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü. Sivasspor'a karşı sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Sacha Boey ise son günlerde transfer gündeminin başında yer alıyor. Fransız sağ bek oyuncusu için birçok Avrupa devi transfer girişimlerinde bulunurken bir dünya devi daha devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…