Son dakika Galatasaray haberleri: Semih Kaya’dan Fatih Terim ve Kadıköy itirafı! Az kalsın dünya devine gidiyormuş

"BANA HİÇBİR ZAMAN KARIŞMADILAR"

- Aileniz size bu sakatlıklardan sonra futbolu bırakmanız için bir baskı kurmadı mı?"

"Hiçbir zaman ailem bana karışmadı. Hiçbir zaman 'Kendini feda etme, yeter artık oğlum bu kadar mücadele etme' tarzında bir yaklaşımda bulunmadılar. Benim de genç kardeşlerimize tavsiyem bu yöndedir. Hiçbir zaman ailelerini o işin içine sokmamaya gayret göstersinler. Ben şanslıyım bu konuda. Babamın benim maçlarımı izlemediğini düşünüyordum ama izliyormuş. Hiçbir hocamla da konuştuğunu görmedim. Hiçbir şekilde ailemin bana futbolu bırakma yönünde tavsiyesi olmadı."

- Galatasaray'daki ilk maçın?

"O günü çok iyi hatırlıyorum. Kupada bir Malatyaspor maçıydı. O güne dönsem genç Semih'e 'Rahat ol. Sen iyi bir futbolcu olacaksın' tavsiyesinde bulunurdum. Nef Stadyumu da çok iyi ama her Galatasaraylı için Ali Sami Yen'in yeri farklıdır."