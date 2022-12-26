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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Semih Kaya'dan Fatih Terim ve Kadıköy itirafı! Az kalsın dünya devine gidiyormuş
Giriş Tarihi: 26.12.2022 17:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 17:19

Son dakika Galatasaray haberleri: Semih Kaya'dan Fatih Terim ve Kadıköy itirafı! Az kalsın dünya devine gidiyormuş

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın eski futbolcularından Semih Kaya, Sarı-Kırmızılı takımdaki günlerinden efsane Bülent Korkmaz'la yaşadıklarına, Tomas Ujfalusi'den Kadıköy'de yaşadıkları şampiyonluğa kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Kaya, Fatih Terim'le ilgili anısını anlatırken, dünyaca ünlü bir takımın kapısından nasıl döndüğünü de anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Semih Kaya’dan Fatih Terim ve Kadıköy itirafı! Az kalsın dünya devine gidiyormuş

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın eski futbolcularından Semih Kaya, Sarı-Kırmızılı takımdaki günlerinden efsane Bülent Korkmaz'la yaşadıklarına, Tomas Ujfalusi'den Kadıköy'de yaşadıkları şampiyonluğa kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Kaya, Fatih Terim'le ilgili anısını anlatırken, dünyaca ünlü bir takımın kapısından nasıl döndüğünü de anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Semih Kaya’dan Fatih Terim ve Kadıköy itirafı! Az kalsın dünya devine gidiyormuş

NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programına konuk olan Semih Kaya, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kaya'nın açıklamalarından satır başları...

"NE OLURSA OLSUN BEN GALATASARAYLIYIM"

- Florya'da ilk kimi gördünüz?
"İlk transferim gerçekleştiğinde Ali Yavaş'ı gördüm. Beni güzel bir şekilde karşıladı. Ali Yavaş babacandır onun olduğu yerde herkes o ağırlığı hisseder. Gittim yanına "Hoş geldin oğlum." dedi. O ara sezon başı antrenmanları vardı. Hasan Kabze'yi görmüştüm çok mutlu etmişti beni. Hepimizin görmek istediği Bülent Korkmaz'ı görmek isterdim. Unutamayacağım hatıralardan birisidir. Ne olursa olsun ben Galatasaraylıyım. Galatasaraylı bir ailede doğdum. Bir adım atıyorsunuz Galatasaray'a o tesisten içeri girdiğinizde. Orası 'Olacağım' değil 'Olmak zorundasınız' dediğiniz bir yer.."

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Son dakika Galatasaray haberleri: Semih Kaya’dan Fatih Terim ve Kadıköy itirafı! Az kalsın dünya devine gidiyormuş

"HASTANEDE BANA SORULAR SORDULAR"

- Ağır bir sakatlık geçirdin Batuhan Karadeniz ile bir pozisyondu?
"Hatırladığım kısmı darbeyi almadan önceki pozisyondu. Onun bıraktığı travma futbolculuk kariyerim boyunca benimle devam etti. Başıma bir darbe almıştım. Darbeyi aldıktan sonra 'Hocam hemen hastaneye gitmemiz gerekiyor' denildi. Bana birkaç sorular sordular. Hastaneye gittik. Yaklaşık 8.5 ay sahalardan uzak kaldım. Korku kaplamadı içimi. O zorlukları, o yaşanmışlıkları gördüğüm ve bildiğim için, kendim için değil de birilerinin hayatını idame ettirmeye gayret göstermek için oynama hissiyatı oluştu içimde. Çok zor bir sakatlıktı. Bunun bana getireceği negatif etkileri de biliyordum ama oynamam gerekiyordu bir şekilde. 8.5 ay sonra tekrar başladım. Dördüncü aydan sonra yapmam gereken hamlelerin en başında hava topu geliyordu ve balonla çalışmalara başlamıştım o adaptasyonu sağlamam için. İki ay boyunca her gün odamda balon sektiriyordum."

Son dakika Galatasaray haberleri: Semih Kaya’dan Fatih Terim ve Kadıköy itirafı! Az kalsın dünya devine gidiyormuş

"BANA HİÇBİR ZAMAN KARIŞMADILAR"

- Aileniz size bu sakatlıklardan sonra futbolu bırakmanız için bir baskı kurmadı mı?"
"Hiçbir zaman ailem bana karışmadı. Hiçbir zaman 'Kendini feda etme, yeter artık oğlum bu kadar mücadele etme' tarzında bir yaklaşımda bulunmadılar. Benim de genç kardeşlerimize tavsiyem bu yöndedir. Hiçbir zaman ailelerini o işin içine sokmamaya gayret göstersinler. Ben şanslıyım bu konuda. Babamın benim maçlarımı izlemediğini düşünüyordum ama izliyormuş. Hiçbir hocamla da konuştuğunu görmedim. Hiçbir şekilde ailemin bana futbolu bırakma yönünde tavsiyesi olmadı."

- Galatasaray'daki ilk maçın?
"O günü çok iyi hatırlıyorum. Kupada bir Malatyaspor maçıydı. O güne dönsem genç Semih'e 'Rahat ol. Sen iyi bir futbolcu olacaksın' tavsiyesinde bulunurdum. Nef Stadyumu da çok iyi ama her Galatasaraylı için Ali Sami Yen'in yeri farklıdır."

Son dakika Galatasaray haberleri: Semih Kaya’dan Fatih Terim ve Kadıköy itirafı! Az kalsın dünya devine gidiyormuş

"BÜLENT KORKMAZ'A KIZMADIM, BİZİM EFSANEMİZ"

- Bülent Korkmaz senin için 'Eksikti' demiş ve Hamburg maçında bu yüzden oynatmadığını söylemişti?
"Ben de Bülent hoca gibi düşünüyorum ve ona katılıyorum. Ben oynasaydım ve o karşılaşma aynı şekilde bitseydi belki de bu programı burada çekemiyor olurduk. Bülent hocanın yaklaşımına katılıyorum. O maçtan 1 gün önce kamptayız. Arda Turan soyunma odasına gelip 'Ben de onunla konuştum. Kendisi de stoper olduğu için aynı yollardan geçtiği için senin hazır olmadığını ve alınacak kötü sonuç sonrası seni negatif etkileyebileceğini düşündüğü için böyle bir karar aldı' dedi. Bülent hocaya kızmadım. Bizim efsanemiz. Yaptıkları hiçbir Galatasaraylı tarafından unutulmaması gereken şeyler. Onun aldığı karara ömrümün sonuna kadar saygı duyacağım. Hiçbir şekilde özgüven problemi yaşamadım."

- En zor anınız hangisiydi?
"Kartalspor'da oynuyorduk 2010 sezonunda. Kulüp maaş ödemelerini çok geç yapıyordu. Bu durum biz ömrümüzün sonuna geldiğimizde de aynı olacak muhtemelen. Benim de param bitmişti. Ödeme alamıyordum, ailemin durumu o kadar iyi değildi. 19 yaşında TFF 1. Lig'de oynarken babam veya dedemden nasıl para isteyeceğim?"

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