Giriş Tarihi: 26.12.2022 17:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
17:19
Son dakika Galatasaray haberleri: Semih Kaya'dan Fatih Terim ve Kadıköy itirafı! Az kalsın dünya devine gidiyormuş
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın eski futbolcularından Semih Kaya, Sarı-Kırmızılı takımdaki günlerinden efsane Bülent Korkmaz'la yaşadıklarına, Tomas Ujfalusi'den Kadıköy'de yaşadıkları şampiyonluğa kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Kaya, Fatih Terim'le ilgili anısını anlatırken, dünyaca ünlü bir takımın kapısından nasıl döndüğünü de anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...