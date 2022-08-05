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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Sevilla Victor Nelsson’dan vazgeçmiyor! Galatasaray yerine gelecek isimleri şimdiden belirledi…
Giriş Tarihi: 05.08.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 07:44

Son dakika Galatasaray haberleri: Sevilla Victor Nelsson’dan vazgeçmiyor! Galatasaray yerine gelecek isimleri şimdiden belirledi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray, transferde de önemli aşamalar kaydediyor. Yeni sezonun ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, orta saha ve forvet transferini de bu noktada tamamlamayı planlıyor. Lucas Torreira ile her konuda anlaşma sağlayan Aslan'ın bu transferi yakında açıklaması beklenirken, Sevilla'nın da Victor Nelsson'a ısrarı sürüyor. Yönetim, Danimarkalı oyuncunun satılması halinde yerine gelecek isimleri şimdiden belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Sevilla Victor Nelsson’dan vazgeçmiyor! Galatasaray yerine gelecek isimleri şimdiden belirledi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı neticesinde tamamlayan Galatasaray, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sevilla Victor Nelsson’dan vazgeçmiyor! Galatasaray yerine gelecek isimleri şimdiden belirledi…

Okan Buruk önderliğinde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, transferde oldukça önemli aşamalar kaydetti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Sevilla Victor Nelsson’dan vazgeçmiyor! Galatasaray yerine gelecek isimleri şimdiden belirledi…

Kadrosunu Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerle takviye eden Aslan, iki önemli yıldızı da bitirme aşamasına geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sevilla Victor Nelsson’dan vazgeçmiyor! Galatasaray yerine gelecek isimleri şimdiden belirledi…

MERTENS VE TORREIRA'DA SON DURUM

Orta saha arayışlarını nokta atışı bir transferle tamamlamayı planlayan Galatasaray, bonservisi Arsenal'de olan Lucas Torreira ile her konuda anlaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sevilla Victor Nelsson’dan vazgeçmiyor! Galatasaray yerine gelecek isimleri şimdiden belirledi…

Arsenal'i 5.5 milyon Euro bonservis + 1.5 milyon Euro bonus şeklindeki teklifiyle ikna eden Aslan, 3 yıl için 10 milyon Euro garanti para önerdiği Torreira'yı da ikna etmeyi başardı.

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