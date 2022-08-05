Giriş Tarihi: 05.08.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 07:44

Son dakika Galatasaray haberleri: Sevilla Victor Nelsson’dan vazgeçmiyor! Galatasaray yerine gelecek isimleri şimdiden belirledi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray, transferde de önemli aşamalar kaydediyor. Yeni sezonun ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, orta saha ve forvet transferini de bu noktada tamamlamayı planlıyor. Lucas Torreira ile her konuda anlaşma sağlayan Aslan'ın bu transferi yakında açıklaması beklenirken, Sevilla'nın da Victor Nelsson'a ısrarı sürüyor. Yönetim, Danimarkalı oyuncunun satılması halinde yerine gelecek isimleri şimdiden belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…