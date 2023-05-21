Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor maçı sonrası flaş öneri! "Dursun Özbek Erden Timur'a 'Onu Galatasaray'a al' demeli"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin iki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk için geri sayıma geçti. Galatasaray, bir sonraki hafta oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyon olacak. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılara çarpıcı bir öneri geldi. İşte tüm ayrıntılar...