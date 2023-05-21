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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor maçı sonrası flaş öneri! "Dursun Özbek Erden Timur'a 'Onu Galatasaray'a al' demeli"
Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:34

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor maçı sonrası flaş öneri! "Dursun Özbek Erden Timur'a 'Onu Galatasaray'a al' demeli"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin iki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk için geri sayıma geçti. Galatasaray, bir sonraki hafta oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyon olacak. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılara çarpıcı bir öneri geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor maçı sonrası flaş öneri! Dursun Özbek Erden Timur’a ’Onu Galatasaray’a al’ demeli

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin iki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk için geri sayıma geçti. Galatasaray, bir sonraki hafta oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyon olacak. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılara çarpıcı bir öneri geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor maçı sonrası flaş öneri! Dursun Özbek Erden Timur’a ’Onu Galatasaray’a al’ demeli

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u Nef Stadı'nda konuk etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor maçı sonrası flaş öneri! Dursun Özbek Erden Timur’a ’Onu Galatasaray’a al’ demeli

Şampiyonluk yolundaki kritik dönemeçlerden birinde hata yapmayan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin etkili oyunuyla sahadan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk için kalan son 90 dakikayı beklemeye koyuldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor maçı sonrası flaş öneri! Dursun Özbek Erden Timur’a ’Onu Galatasaray’a al’ demeli

Sarı-kırmızılılar eğer Ankaragücü ile oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılırsa, tarihindeki 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sivasspor maçı sonrası flaş öneri! Dursun Özbek Erden Timur’a ’Onu Galatasaray’a al’ demeli

Sivasspor karşılaşmasını değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, dikkat çeken ifadeler kullandılar.

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