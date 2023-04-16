Giriş Tarihi: 16.04.2023 19:58 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 20:01

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig performansı dünya devlerini harekete geçirdi! Taraftarı yıkan haber geldi: Tam 4 takım Galatasaray’ın yıldızı için geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda en iddialı takım olarak yoluna devam eden Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte ligde zirvedeki yerini koruyan Aslan, 66 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Bir yandan şampiyonluk hesapları için çalışan sarı-kırmızılı ekip, bir diğer yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda şimdiden hareket eden Galatasaray'a taraftarı yıkan haber geldi. İşte son dakika transfer haberinin detayları…