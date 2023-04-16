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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig performansı dünya devlerini harekete geçirdi! Taraftarı yıkan haber geldi: Tam 4 takım Galatasaray’ın yıldızı için geliyor…
Giriş Tarihi: 16.04.2023 19:58 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 20:01

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig performansı dünya devlerini harekete geçirdi! Taraftarı yıkan haber geldi: Tam 4 takım Galatasaray’ın yıldızı için geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda en iddialı takım olarak yoluna devam eden Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte ligde zirvedeki yerini koruyan Aslan, 66 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Bir yandan şampiyonluk hesapları için çalışan sarı-kırmızılı ekip, bir diğer yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda şimdiden hareket eden Galatasaray'a taraftarı yıkan haber geldi. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig performansı dünya devlerini harekete geçirdi! Taraftarı yıkan haber geldi: Tam 4 takım Galatasaray’ın yıldızı için geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona flaş hamlelerle başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig performansı dünya devlerini harekete geçirdi! Taraftarı yıkan haber geldi: Tam 4 takım Galatasaray’ın yıldızı için geliyor…

Yönetim ve teknik ekibin değişmesiyle birlikte 2022-2023 sezonunun en iddialı takımlarından biri haline gelen Aslan, yapılan transferlerle de bunu destekledi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig performansı dünya devlerini harekete geçirdi! Taraftarı yıkan haber geldi: Tam 4 takım Galatasaray’ın yıldızı için geliyor…

Yaz transfer döneminde Mertens, Icardi, Torreira, Mata ve Oliveira gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, devre arasında da Zaniolo'yu transfer etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig performansı dünya devlerini harekete geçirdi! Taraftarı yıkan haber geldi: Tam 4 takım Galatasaray’ın yıldızı için geliyor…

Bu transferlerle birlikte ligde zirvenin favorisi olarak görülen Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 6-0 mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig performansı dünya devlerini harekete geçirdi! Taraftarı yıkan haber geldi: Tam 4 takım Galatasaray’ın yıldızı için geliyor…

Ligin son düzlüğüne girilirken şampiyonluk yolunda kayıp vermeden yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, bir yandan da transfer için çalışıyor.

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