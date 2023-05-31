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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Her şey o maçtan sonra değişti, ilk günkü sözler 23. zaferi getirdi...
Giriş Tarihi: 31.05.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 13:18

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Her şey o maçtan sonra değişti, ilk günkü sözler 23. zaferi getirdi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunun düğümü çözüldü ve Galatasaray, 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı. Geçtiğimiz sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile, ligde 13. sırada yer alarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, geçirdiği muhteşem dönüşümle mutlu sona ulaşmayı başardı. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk sayısı farkını 4'e çıkaran Galatasaray, sezon başından bu yana birçok kırılma anı yaşadı ve zorlu yollardan geçti. Sarı-kırmızılıların gidişatını değiştiren o maç, Okan Buruk'un ilk günkü sözleri, yakalanan muhteşem seriler ve daha fazlası... İşte Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunun öyküsü.

EGEMEN YILDIRIM
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de şampiyon Galatasaray! Her şey o maçtan sonra değişti, ilk günkü sözler 23. zaferi getirdi...

Süper Lig'de 2022/23 sezonunun düğümü çözüldü ve Galatasaray, 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı. Geçtiğimiz sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile, ligde 13. sırada yer alarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, geçirdiği muhteşem dönüşümle mutlu sona ulaşmayı başardı. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk sayısı farkını 4'e çıkaran Galatasaray, sezon başından bu yana birçok kırılma anı yaşadı ve zorlu yollardan geçti. Sarı-kırmızılıların gidişatını değiştiren o maç, Okan Buruk'un ilk günkü sözleri, yakalanan muhteşem seriler ve daha fazlası... İşte Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunun öyküsü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de şampiyon Galatasaray! Her şey o maçtan sonra değişti, ilk günkü sözler 23. zaferi getirdi...

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde ederken, sezon boyunca birçok kırılma anı yaşadı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de şampiyon Galatasaray! Her şey o maçtan sonra değişti, ilk günkü sözler 23. zaferi getirdi...

Geçtiğimiz sezona Burak Elmas başkanlığında ve Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde başlamasına karşın beklenen performansı gösteremeyen sarı-kırmızılılarda görevinden ayrılan ilk isim, tecrübeli teknik adam oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de şampiyon Galatasaray! Her şey o maçtan sonra değişti, ilk günkü sözler 23. zaferi getirdi...

TORRENT'LE TARİHİN EN KÖTÜ SEZONU...

Terim sonrası göreve sürpriz bir şekilde getirilen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent de beklentileri karşılayamadı ve sezon, Galatasaray için 13. sırada noktalandı. Bu sıralama, Galatasaray'ın lig tarihindeki en kötü derecesi olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de şampiyon Galatasaray! Her şey o maçtan sonra değişti, ilk günkü sözler 23. zaferi getirdi...

Mayıs ayındaki kongrede başkan Burak Elmas da idari yönden ibra edilmeyince, sarı-kırmızılı camiada bir kez daha yeniden yapılanma sürecine girildi.

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