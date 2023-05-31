Giriş Tarihi: 31.05.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 13:18

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Her şey o maçtan sonra değişti, ilk günkü sözler 23. zaferi getirdi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunun düğümü çözüldü ve Galatasaray, 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı. Geçtiğimiz sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile, ligde 13. sırada yer alarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, geçirdiği muhteşem dönüşümle mutlu sona ulaşmayı başardı. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk sayısı farkını 4'e çıkaran Galatasaray, sezon başından bu yana birçok kırılma anı yaşadı ve zorlu yollardan geçti. Sarı-kırmızılıların gidişatını değiştiren o maç, Okan Buruk'un ilk günkü sözleri, yakalanan muhteşem seriler ve daha fazlası... İşte Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunun öyküsü.