Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:26
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:27
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın bombası Galatasaray'dan! Beşiktaş’ın eski yıldızı imzayı atacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligin ilk 18 haftasında 44 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluğun ardından iddialı bir kadroyla yeni sezona giren sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarıyla ilk 11'ini güçlendirdi. Ancak yeni transferlerin birçoğundan istediği verimi alamayan Aslan, devre arasında yine takviye yapacak. Bir dönem Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncuyu gündemine alan Galatasaray, Süper Lig'de yılın sürpriz transferine imza atacak. İşte son dakika haberinin detayları…