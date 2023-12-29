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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın bombası Galatasaray'dan! Beşiktaş’ın eski yıldızı imzayı atacak
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:27

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın bombası Galatasaray'dan! Beşiktaş’ın eski yıldızı imzayı atacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligin ilk 18 haftasında 44 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluğun ardından iddialı bir kadroyla yeni sezona giren sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarıyla ilk 11'ini güçlendirdi. Ancak yeni transferlerin birçoğundan istediği verimi alamayan Aslan, devre arasında yine takviye yapacak. Bir dönem Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncuyu gündemine alan Galatasaray, Süper Lig'de yılın sürpriz transferine imza atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın bombası Galatasaray’dan! Beşiktaş’ın eski yıldızı imzayı atacak

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, ligin ilk 18 haftasında taraftarlarını memnun etmeyi başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın bombası Galatasaray’dan! Beşiktaş’ın eski yıldızı imzayı atacak

Teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda girişimlerine başlayan Aslan, eski Beşiktaşlı için devreye girdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın bombası Galatasaray’dan! Beşiktaş’ın eski yıldızı imzayı atacak

Angelino, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Ndombele gibi oyuncuların performansının düşük kalması, Galatasaray'ı yeni takviyelere itecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın bombası Galatasaray’dan! Beşiktaş’ın eski yıldızı imzayı atacak

Devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı ekip, flaş isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın bombası Galatasaray’dan! Beşiktaş’ın eski yıldızı imzayı atacak

Son olarak Kadıköy'de oynanan dev derbiden beraberlikle çıkan sarı-kırmızılı takım, devre arası için çalışmalarına başladı.

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