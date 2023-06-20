Giriş Tarihi: 20.06.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 21:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Görüşmeyi duyurdular: Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızları…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda bir önceki sezon hayal kırıklığı yaratan performansının ardından 2022-2023 sezonuna iddialı bir şekilde giren Galatasaray, performansını şampiyonlukla taçlandırdı. 88 puanla şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Aslan, şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı. Önümüzdeki yaz transfer dönemini de hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun talipleri giderek artıyor. Bu sırada dünya devi, Galatasaray'a flaş bir takas teklifi sundu. İşte son dakika haberinin detayları…