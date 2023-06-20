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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Görüşmeyi duyurdular: Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızları…
Giriş Tarihi: 20.06.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 21:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Görüşmeyi duyurdular: Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızları…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda bir önceki sezon hayal kırıklığı yaratan performansının ardından 2022-2023 sezonuna iddialı bir şekilde giren Galatasaray, performansını şampiyonlukla taçlandırdı. 88 puanla şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Aslan, şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı. Önümüzdeki yaz transfer dönemini de hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun talipleri giderek artıyor. Bu sırada dünya devi, Galatasaray'a flaş bir takas teklifi sundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Görüşmeyi duyurdular: Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Okan Buruk yönetiminde başlayan Aslan, sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Görüşmeyi duyurdular: Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızları…

Geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dires Mertens ve son olarak Nicolo Zaniolo gibi oyuncularla adından söz ettiren Galatasaray, yeni sezona da iddialı girmenin peşinde.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Görüşmeyi duyurdular: Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızları…

Kadrosundaki birçok oyuncunun talipleri bulunan sarı-kırmızılı ekip, en yüksek geliri elde etmeyi planlıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Görüşmeyi duyurdular: Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızları…

Özellikle Sacha Boey ve Victor Nelsson ile ilgili transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Icardi'yi de kadrosuna katmaya çalışıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Görüşmeyi duyurdular: Nicolo Zaniolo’nun yerine dünya yıldızları…

ZANIOLO İÇİN DEV TAKAS TEKLİFİ

Bu sırada İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun da talipleri giderek arttı. Oyuncu için son olarak Juventus devreye girdi.

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