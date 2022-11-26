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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine gözde isim geliyor…
Giriş Tarihi: 26.11.2022 19:55 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 19:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine gözde isim geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek istiyor. Aradan önce son olarak Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek büyük bir moral depolayan sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası arasından sonra yine galibiyetlere devam ederek şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak istiyor. Öte yandan devre arası transfer döneminde de birçok hareketlilik yaşaması beklenen Aslan, Süper Lig'de yılın takasına imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine gözde isim geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, puan durumunu 13. sırada tamamlamış ve tarihinin en kötü sıralamasına imza atmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine gözde isim geliyor…

Yeni sezona ise yeni bir yönetim ve teknik ekiple giren Galatasaray, takımın başına Okan Buruk'u getirdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine gözde isim geliyor…

Sezon öncesi yaz transfer döneminde kadrosunu bir hayli değiştiren sarı-kırmızılı ekip, dünya yıldızlarıyla sezona başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine gözde isim geliyor…

Ligin ilk haftalarında inişli çıkışlı sonuçlar alan Galatasaray'da Okan Buruk, ilerleyen haftalarda kadrosunu oturtarak seri galibiyetlere başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine gözde isim geliyor…

Dünya Kupası arasına girmeden önce ligde 3'te 3 yapan Galatasaray, bu sırada Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i mağlup etti.

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