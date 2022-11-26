Giriş Tarihi: 26.11.2022 19:55 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 19:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın takasını Galatasaray yapıyor! Taraftarın sevgilisinin yerine gözde isim geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek istiyor. Aradan önce son olarak Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek büyük bir moral depolayan sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası arasından sonra yine galibiyetlere devam ederek şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak istiyor. Öte yandan devre arası transfer döneminde de birçok hareketlilik yaşaması beklenen Aslan, Süper Lig'de yılın takasına imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…