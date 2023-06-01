Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Beşiktaş’a tarihi çalım: Erden Timur dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor…

Giriş Tarihi: 01.06.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 19:57

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Ligin 36. haftasında bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-lacivertliler, 23. kez kupaya uzandı. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Aslan, yeni sezonun hazırlıklarına da ara vermeden başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dünya yıldızı transferlere yine devam etmek istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim girdi. İşte son dakika haberinin detayları…