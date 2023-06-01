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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Beşiktaş’a tarihi çalım: Erden Timur dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor…
Giriş Tarihi: 01.06.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 19:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Beşiktaş’a tarihi çalım: Erden Timur dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Ligin 36. haftasında bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-lacivertliler, 23. kez kupaya uzandı. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Aslan, yeni sezonun hazırlıklarına da ara vermeden başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dünya yıldızı transferlere yine devam etmek istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Beşiktaş’a tarihi çalım: Erden Timur dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ara vermeden yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Beşiktaş’a tarihi çalım: Erden Timur dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor…

Ligde bir yandan gelecek sezonun çalışmalarını yapan Aslan, bir yandan da Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Beşiktaş’a tarihi çalım: Erden Timur dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor…

Pazar günü oynanacak derbi maçta Süper Lig kupasını kaldıracak olan sarı-kırmızılı ekip, derbi maçını da kazanmak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Beşiktaş’a tarihi çalım: Erden Timur dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor…

Sezonun sona ermesiyle birlikte kısa bir tatile girecek olan Galatasaray, daha sonra ise Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına hazırlanacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Beşiktaş’a tarihi çalım: Erden Timur dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor…

Devler Ligi arenasına adım atmak isteyen yönetim, yapılacak transferleri de yetiştirmenin peşinde.

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