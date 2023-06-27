Giriş Tarihi: 27.06.2023 21:11 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 21:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına ara vermeden başladı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu bu yönden güçlendirmek istiyor. Gruplara kalmak için 3 eleme maçı oynayacak olan Aslan, ilk olarak golcü transferini bitirmenin peşinde. Bu doğrultuda ana hedefi Mauro Icardi olan Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için de girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…