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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…
Giriş Tarihi: 27.06.2023 21:11 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 21:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına ara vermeden başladı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu bu yönden güçlendirmek istiyor. Gruplara kalmak için 3 eleme maçı oynayacak olan Aslan, ilk olarak golcü transferini bitirmenin peşinde. Bu doğrultuda ana hedefi Mauro Icardi olan Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için de girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir önceki sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, 2022-2023 sezonunda taraftarını memnun etmeyi başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Okan Buruk yönetiminde başladığı sezonda birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Aslan, sezonu şampiyon tamamladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Tam 88 puanla Süper Lig'de zafere ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya da hak kazanmış oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Gelecek sezon çok daha yoğun bir maç takvimine girecek olan Okan Buruk ve öğrencileri, yakın zamanda çalışmalarına başlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Bu sırada Galatasaray yönetimi de oldukça alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

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