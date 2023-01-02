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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya bu hamleyi konuşacak…
Giriş Tarihi: 02.01.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 22:14

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya bu hamleyi konuşacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona yeni bir teknik ekip ve yeni bir kadroyla başladı. Ligde 16. hafta sonunda liderlik koltuğunda yer alan sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde oynanacak Ankaragücü maçını da kazanarak derbiye moralli gitmek istiyor. Bu sırada birçok transfer görüşmesi içinde de bulunan Aslan, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmanın peşinde. Yıldız oyuncuya ilk teklifini sunmaya hazırlanan sarı-kırmızılı, taraftarını büyük bir heyecan yaşatmayı istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya bu hamleyi konuşacak…

Son dakika haberleri… Tarihinin en kötü sıralamalarından birini geçtiğimiz sezon yaşayan Galatasaray, bu sezona büyük bir değişimle başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya bu hamleyi konuşacak…

İlk olarak Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesiyle birlikte göreve gelen Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk hedefi için inandırmayı başardı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya bu hamleyi konuşacak…

Yaz transfer döneminde yapılan birçok yıldız oyuncuyla birlikte kenetlenen Aslan, ligin 17. haftasına lider olarak girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya bu hamleyi konuşacak…

Ankaragücü ile oynanacak maçı da kazanarak hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisine lider girmek isteyen Aslan, bir yandan da transferler için çabalıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya bu hamleyi konuşacak…

Devre arasında birçok oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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