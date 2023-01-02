Giriş Tarihi: 02.01.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 22:14

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya bu hamleyi konuşacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona yeni bir teknik ekip ve yeni bir kadroyla başladı. Ligde 16. hafta sonunda liderlik koltuğunda yer alan sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde oynanacak Ankaragücü maçını da kazanarak derbiye moralli gitmek istiyor. Bu sırada birçok transfer görüşmesi içinde de bulunan Aslan, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmanın peşinde. Yıldız oyuncuya ilk teklifini sunmaya hazırlanan sarı-kırmızılı, taraftarını büyük bir heyecan yaşatmayı istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…