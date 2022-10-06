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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi Mauro Icardi gerçeği! Efsane isim transferi reddetti, Galatasaray öncesi...
Giriş Tarihi: 06.10.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 15:26

Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi Mauro Icardi gerçeği! Efsane isim transferi reddetti, Galatasaray öncesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında PSG'den bir yıllığına kiraladığı Arjantinli forvet Mauro Icardi, sahadaki performansından çok özel hayatı ile gündemde. Eşi Wanda Nara'yla sorunlar yaşayan ve ayrılığın eşiğine gelen tecrübeli forvet Florya'daki antrenmanlara kaldığı yerden devam ederken, Icardi'yle ilgili tarihi bir gerçek ortaya çıktı. İşte yaşananlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi Mauro Icardi gerçeği! Efsane isim transferi reddetti, Galatasaray öncesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında PSG'den bir yıllığına kiraladığı Arjantinli forvet Mauro Icardi, sahadaki performansından çok özel hayatı ile gündemde. Eşi Wanda Nara'yla sorunlar yaşayan ve ayrılığın eşiğine gelen tecrübeli forvet Florya'daki antrenmanlara kaldığı yerden devam ederken, Icardi'yle ilgili tarihi bir gerçek ortaya çıktı. İşte yaşananlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi Mauro Icardi gerçeği! Efsane isim transferi reddetti, Galatasaray öncesi...

Eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sarı-kırmızılı takımla birlikte Adana maçına gitmeyip Arjantin'e uçan ve tartışma konusu olan Mauro İcardi'yle ilgili şoke eden transfer gerçeği ortaya çıktı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi Mauro Icardi gerçeği! Efsane isim transferi reddetti, Galatasaray öncesi...

Arjantinli golcünün aktris China Suarez ile ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Wanda Nara'nın ayrılık kararı aldığı iddia edilmiş, sonrasında ikili bu kararı gözden geçirmekten yana tavır koymuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi Mauro Icardi gerçeği! Efsane isim transferi reddetti, Galatasaray öncesi...

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Hatta Icardi'nin bu gelişmelerden sonra futbolu bırakma kararı aldığı öne sürülürken, Galatasaray yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi Mauro Icardi gerçeği! Efsane isim transferi reddetti, Galatasaray öncesi...

ERDEN TİMUR İSYAN ETTİ

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur da iddialarla ilgili olarak, "Ne diyeyim bu iddialara, gülüyorum... Başka diyecek bir şey yok. Okan Hoca söyledi. Çarşamba günü herhalde adelede bir sorun vardı, son antrenmanda da benzer bir şey oldu. Mental olarak da bir sorunu yok. Komik bu iddialar...

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