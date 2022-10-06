ERDEN TİMUR İSYAN ETTİ

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur da iddialarla ilgili olarak, "Ne diyeyim bu iddialara, gülüyorum... Başka diyecek bir şey yok. Okan Hoca söyledi. Çarşamba günü herhalde adelede bir sorun vardı, son antrenmanda da benzer bir şey oldu. Mental olarak da bir sorunu yok. Komik bu iddialar...