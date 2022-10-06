Giriş Tarihi: 06.10.2022 15:26
Güncelleme Tarihi: 06.10.2022
15:26
Son dakika Galatasaray haberleri: Tarihi Mauro Icardi gerçeği! Efsane isim transferi reddetti, Galatasaray öncesi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında PSG'den bir yıllığına kiraladığı Arjantinli forvet Mauro Icardi, sahadaki performansından çok özel hayatı ile gündemde. Eşi Wanda Nara'yla sorunlar yaşayan ve ayrılığın eşiğine gelen tecrübeli forvet Florya'daki antrenmanlara kaldığı yerden devam ederken, Icardi'yle ilgili tarihi bir gerçek ortaya çıktı. İşte yaşananlar...