Son dakika Galatasaray haberleri: Transferi açıkladı! "Galatasaray'a getireceğini duydum"

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması... SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını cevaplayan SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili konuşurken, transferle ilgili çarpıcı bir gerçeği açıkladı. Usta kalem; İsmail Kartal, Şenol Güneş ve Erden Timur'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...