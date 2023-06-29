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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Transferi açıkladı! "Galatasaray'a getireceğini duydum"
Giriş Tarihi: 29.06.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 12:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferi açıkladı! "Galatasaray'a getireceğini duydum"

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması... SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını cevaplayan SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili konuşurken, transferle ilgili çarpıcı bir gerçeği açıkladı. Usta kalem; İsmail Kartal, Şenol Güneş ve Erden Timur'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferi açıkladı! Galatasaray’a getireceğini duydum

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması... SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını cevaplayan SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili konuşurken, transferle ilgili çarpıcı bir gerçeği açıkladı. Usta kalem; İsmail Kartal, Şenol Güneş ve Erden Timur'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferi açıkladı! Galatasaray’a getireceğini duydum

- Galatasaray sezonu açtı ama transfer belirsizlikleri devam ediyor. En önemli mesele de İcardi. Alınacak mı, alınmayacak mı diye her gün papatya falı açılıyor. Panik yapmayı gerektirecek bir durum var mı? Neden işler ağırdan gidiyor?
"Galatasaray transfer politikasını aşama aşama planlıyor. Öncelik kiralık oyuncular İcardi ve Rashica'nın işini bitirmek. İkinci; belli bölgelere saptanan isimlerle görüşmeleri sürdürmek. Üçüncü ise, Şampiyonlar Ligi öncesi fırsat transferlerini kovalamak. Erden Timur, A Spor'da transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, sadece bir isme bağlı olmadıklarını; A, B, C, D planlarının olduğunu söyledi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Transferi açıkladı! Galatasaray’a getireceğini duydum

Galatasaray benim duyumuma göre, 4 tane ses getirecek transfer yapacak. İcardi, G.Saray'a göz kırpıyor. Özellikle tatilde hep Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Taraftarlar da İcardi'ye olan sevgisini ve bağlılığını artırarak onu ne kadar çok istediklerini hissettiriyor. Arabistan defteri bence kapalı. Çünkü Wanda Nara gitmeyi istemiyor. Yayıncı kuruluş, İcardi'nin yarattığı sinerji ile Galatasaray'ın şampiyonluğu ile kapanan sezonda müthiş bir gelir elde etti. PSG'nin sahibi ve Türkiye'deki yayıncı kuruluşun da sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, İcardi'nin G.Saray'a transferi için ciddi bir destekte bulunacaktır

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferi açıkladı! Galatasaray’a getireceğini duydum

İcardi'nin ücreti de sponsorlar tarafından karşılanacak. Dursun Özbek, SABAH SPOR'a verdiği özel röportajda İcardi'nin transferini sponsorların üstleneceğini açıklamıştı. Rashica, Galatasaray'dan başka yerde oynamak istemiyor. Zaniolo'nun ailesi de oğullarının, İstanbul'da ve G.Saray'da çok mutlu olduğunu söylüyor. Rashica transferinde G.Saray'ın eli, oyuncunun gösterdiği ilgiden dolayı çok güçlü. Bence G.Saray transferi ağırdan almıyor, planlama doğrultusunda yapıyor. Geçen sene bu planlamalar tutmuş, ayağa kaldıran oyuncular Florya'ya gelmişti."

Son dakika Galatasaray haberleri: Transferi açıkladı! Galatasaray’a getireceğini duydum

İSMAİL KARTAL İÇİN ZOR SEZON

- Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'ı açıkladı. Bu ismi eleştirenlerin sayısı da destekleyenler kadar fazla. Kartal, takımı şampiyonluğa ulaştırabilir mi?
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, İsmail Kartal'ı göndermesi bir hataydı. Çünkü iddiasız bir takımı İsmail hoca, lig ikinciliğine taşıdı. İsmail hocanın Jesus'un ardından F.Bahçe'nin başına geçmesi kendisine ağır sorumluluklar getirecektir. Ayrıca mevcut kadro tamamen kendisine ait değil ve yeni transferler yönetimin eseri... İsmail Kartal bence ilk yatırımını yerli oyunculara yapar, kadro istikrarına değer verir ancak çok oyuncu yedek kulübesinde kalırsa takım içinde arızalar yaşanır. Yeni sezonda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, hatta Adana Demirspor ile yarış içinde olacak. Yani bir rakip değil, en az 3 büyükle de kapışacak."

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