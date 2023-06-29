Son dakika Galatasaray haberleri: Transferi açıkladı! "Galatasaray'a getireceğini duydum"

Galatasaray benim duyumuma göre, 4 tane ses getirecek transfer yapacak. İcardi, G.Saray'a göz kırpıyor. Özellikle tatilde hep Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Taraftarlar da İcardi'ye olan sevgisini ve bağlılığını artırarak onu ne kadar çok istediklerini hissettiriyor. Arabistan defteri bence kapalı. Çünkü Wanda Nara gitmeyi istemiyor. Yayıncı kuruluş, İcardi'nin yarattığı sinerji ile Galatasaray'ın şampiyonluğu ile kapanan sezonda müthiş bir gelir elde etti. PSG'nin sahibi ve Türkiye'deki yayıncı kuruluşun da sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, İcardi'nin G.Saray'a transferi için ciddi bir destekte bulunacaktır