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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferi için girişimlere başladı…
Giriş Tarihi: 18.03.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 22:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferi için girişimlere başladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligin 26. haftasında oynadığı Konyaspor maçında 14 maçlık kazanma serisini kaybetti. Konyaspor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yaklaşık 5 ay sonra maç kaybederken haftayı moralsiz kapattı. Öte yandan transferde de hareketli günler geçiren Aslan, Mauro Icardi'nin bonservisi alınamaması halinde yerine gelecek dünya yıldızı için şimdiden çalışmalara başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferi için girişimlere başladı…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon yarattığı hayal kırıklığının ardından kısa sürede toparlanan Galatasaray, yeni yönetimle birlikte düzlüğe çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferi için girişimlere başladı…

Sezon başında Okan Buruk'u göreve getiren Dursun Özbek yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıya oldukça güçlü ve yıldızlarla dolu bir kadro sundu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferi için girişimlere başladı…

Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan Aslan, ligde de rekor bir seriye imza attı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferi için girişimlere başladı…

14 MAÇLIK REKOR SERİ

Bu sezon Kayserispor'a aldığı yenilginin ardından 5 ay boyunca maç kaybetmeyen Galatasaray, 14 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferi için girişimlere başladı…

Süper Lig tarihinin en uzun kazanma serisini elde eden sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u da mağlup ederek ulaşılması zor bir rekora koşmayı planlıyordu.

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