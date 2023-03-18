Giriş Tarihi: 18.03.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 22:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm dünya Galatasaray’ı konuşacak! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferi için girişimlere başladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligin 26. haftasında oynadığı Konyaspor maçında 14 maçlık kazanma serisini kaybetti. Konyaspor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yaklaşık 5 ay sonra maç kaybederken haftayı moralsiz kapattı. Öte yandan transferde de hareketli günler geçiren Aslan, Mauro Icardi'nin bonservisi alınamaması halinde yerine gelecek dünya yıldızı için şimdiden çalışmalara başladı. İşte son dakika haberinin detayları…