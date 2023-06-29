Giriş Tarihi: 29.06.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 18:32

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Milli yıldızla birlikte imzayı atacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Geride bıraktığımız sezonda 88 puana ulaşarak şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de tarihi bir sezona imza attı. Okan Buruk yönetiminde rekor galibiyet serileri elde eden Aslan, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdide başladı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı adına yıldız oyuncuların peşinden koşan sarı-kırmızılılar, dünyanın konuşacağı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Milli oyuncu ve dünya yıldızı bir isme aynı anda formayı giydirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…