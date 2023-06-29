Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Milli yıldızla birlikte imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 29.06.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 18:32

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Milli yıldızla birlikte imzayı atacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Geride bıraktığımız sezonda 88 puana ulaşarak şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de tarihi bir sezona imza attı. Okan Buruk yönetiminde rekor galibiyet serileri elde eden Aslan, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdide başladı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarı adına yıldız oyuncuların peşinden koşan sarı-kırmızılılar, dünyanın konuşacağı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Milli oyuncu ve dünya yıldızı bir isme aynı anda formayı giydirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Milli yıldızla birlikte imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de hayal kırıklığı yarattığı 2021-2022 sezonundan sonra bomba transferlerle yeni bir başlangıca imza atan Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Milli yıldızla birlikte imzayı atacak…

Süper Lig tarihine damga vuran bir sezon yaşayan Aslan, Okan Buruk yönetiminde yeni sezonun hazırlıklarına da başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Milli yıldızla birlikte imzayı atacak…

Bir yandan da transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, flaş bir transfer paketi için çabalıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Milli yıldızla birlikte imzayı atacak…

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Milli yıldızla birlikte imzayı atacak…

Yeni sezon için geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen yönetim, transfer için kolları sıvadı.

SON DAKİKA