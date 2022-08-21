Son dakika Galatasaray haberleri: Usta yazar Galatasaray'ın planını açıkladı! "Bafetimbi Gomis'i gönderip..."

EN ÇOK O SEVİNİYOR!

Antalya'nın ardından Ümraniye maçında da G.Saray'a 3 puanı getiren Bafetimbi Gomis katkısı ile herkesin önünde. 2007-08 sezonundan bu yana en az 15 Süper Lig maçına çıkan oyuncular arasında yapılan değerlendirmeye göre Fransız oyuncu, dakika başına en çok go l sevinci yaşayan oyuncu durumunda. Gomis, sarı-kırmızılı forma ile her 93 dakikada gol buluyor. Deneyimli isim toplamda 3 bin 714 dakikada 40 kez fileleri havalandırdı.