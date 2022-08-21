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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Usta yazar Galatasaray'ın planını açıkladı! "Bafetimbi Gomis'i gönderip..."
Giriş Tarihi: 21.08.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 12:25

Son dakika Galatasaray haberleri: Usta yazar Galatasaray'ın planını açıkladı! "Bafetimbi Gomis'i gönderip..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de 3'te 2 yapan Galatasaray'da gündem Bafetimbi Gomis oldu. Ümraniyespor maçında sonradan oyuna giren ve 85. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Gomis, Antalyaspor sonrası yine takımını ipten aldı. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Gomis hakkındaki gerçekle ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Usta yazar Galatasaray’ın planını açıkladı! Bafetimbi Gomis’i gönderip...

GOMIS'TEN OKAN BURUK'UN OĞLUNA ANLAMLI HEDİYE

Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında sonradan oyuna giren golcü oyuncu Bafetimbi Gomis, 9 dakikada attığı iki kritik golle Galatasaray'a iki maçta 6 puan kazandırmayı başardı. Gomis, Olimpiyat'ta zaferi getiren formasını ise Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'e armağan etti. Ümraniyespor maçını izlemeye gelen minik Buruk, 90 dakikanın ardından hayranı olduğu Gomis'ten gelen jestle mutlu oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Usta yazar Galatasaray’ın planını açıkladı! Bafetimbi Gomis’i gönderip...

Fransız yıldız, sezon başında SABAH Spor'a verdiği röportajda "Okan Buruk iyi bir teknik direktör olmasının yanında iyi bir aile babası. Ailesi için yaptığı fedakârlıkları biliyorum. Bu sezon şampiyon olmayı en çok Okan Buruk'un oğlu için istiyorum'' demişti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Usta yazar Galatasaray’ın planını açıkladı! Bafetimbi Gomis’i gönderip...

300 BİN EURO'YA 13 GOL KALDI

Kendisine 15 gol hedefi koyan Gomis, 13 kez daha fileleri sarsması halinde 300 bin Euro prim alacak. Hafta içinde ailevi nedenlerden dolayı iki günlüğüne Paris'e giden 37 yaşındaki tecrübeli golcü tek idmanla çıkmasına rağmen Ümraniyespor maçında oyuna girip görevini yaptı

Son dakika Galatasaray haberleri: Usta yazar Galatasaray’ın planını açıkladı! Bafetimbi Gomis’i gönderip...

EN ÇOK O SEVİNİYOR!

Antalya'nın ardından Ümraniye maçında da G.Saray'a 3 puanı getiren Bafetimbi Gomis katkısı ile herkesin önünde. 2007-08 sezonundan bu yana en az 15 Süper Lig maçına çıkan oyuncular arasında yapılan değerlendirmeye göre Fransız oyuncu, dakika başına en çok go l sevinci yaşayan oyuncu durumunda. Gomis, sarı-kırmızılı forma ile her 93 dakikada gol buluyor. Deneyimli isim toplamda 3 bin 714 dakikada 40 kez fileleri havalandırdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Usta yazar Galatasaray’ın planını açıkladı! Bafetimbi Gomis’i gönderip...

GOLLE HAVALARA UÇTU

Okan Buruk son dakikada saha kenarında galibiyet golü ile birlikte büyük sevinç yaşarken bir başka coşku da tribündeydi. Ali Yiğit Buruk, 90 dakika boyunca bir an olsun oturmadan izlediği maçta gelen galibiyeti işte böyle kutladı.

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