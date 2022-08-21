Giriş Tarihi: 21.08.2022 12:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
12:25
Son dakika Galatasaray haberleri: Usta yazar Galatasaray'ın planını açıkladı! "Bafetimbi Gomis'i gönderip..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de 3'te 2 yapan Galatasaray'da gündem Bafetimbi Gomis oldu. Ümraniyespor maçında sonradan oyuna giren ve 85. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Gomis, Antalyaspor sonrası yine takımını ipten aldı. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Gomis hakkındaki gerçekle ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...