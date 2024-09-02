Giriş Tarihi: 02.09.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
18:31
SON DAKİKA HABERLERİ: Yılın transferinde anlaşma tamam! Victor Osimhen Galatasaray'da: Yanında bir başka yıldızla daha geliyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarına ağırlık vermişti. Yöneticilerine tam yetki veren Dursun Özbek, dünyaca ünlü futbolcuları Galatasaray'ın bünyesine katmak istiyor. Bu doğrultuda sürpriz bir şekilde Victor Osimhen ismi ortaya çıkarken İtalyan basını anlaşmayı resmen duyurdu. Öte yandan sari-kırmızılılar, Osimhen ile aynı uçakta bir dünya yıldızını daha getirmenin peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…