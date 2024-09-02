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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Yılın transferinde anlaşma tamam! Victor Osimhen Galatasaray'da: Yanında bir başka yıldızla daha geliyor…
Giriş Tarihi: 02.09.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 18:31

SON DAKİKA HABERLERİ: Yılın transferinde anlaşma tamam! Victor Osimhen Galatasaray'da: Yanında bir başka yıldızla daha geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarına ağırlık vermişti. Yöneticilerine tam yetki veren Dursun Özbek, dünyaca ünlü futbolcuları Galatasaray'ın bünyesine katmak istiyor. Bu doğrultuda sürpriz bir şekilde Victor Osimhen ismi ortaya çıkarken İtalyan basını anlaşmayı resmen duyurdu. Öte yandan sari-kırmızılılar, Osimhen ile aynı uçakta bir dünya yıldızını daha getirmenin peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Yılın transferinde anlaşma tamam! Victor Osimhen Galatasaray’da: Yanında bir başka yıldızla daha geliyor…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi süresi dolmadan yıldız oyuncu transferi yapmak isteyen Galatasaray, flaş bir isimle anlaşma sağladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yılın transferinde anlaşma tamam! Victor Osimhen Galatasaray’da: Yanında bir başka yıldızla daha geliyor…

İtalyan gazeteci Di Marzio, son dakika olarak geçtiği haberde sarı-kırmızılı ekibin Napoli'den ayrılacak olan Victor Osimhen ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Yılın transferinde anlaşma tamam! Victor Osimhen Galatasaray’da: Yanında bir başka yıldızla daha geliyor…

Dünyaca ünlü golcüyü Napoli'den kiralamak için girişimlerine başlayan Galatasaray, Osimhen'i ikna etmeyi başardı. Oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yılın transferinde anlaşma tamam! Victor Osimhen Galatasaray’da: Yanında bir başka yıldızla daha geliyor…

İtalyanlar, Osimhen'in yıllık 11 milyon Euro olan maaşını Galatasaray'ın ödeyeceğini yazdı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yılın transferinde anlaşma tamam! Victor Osimhen Galatasaray’da: Yanında bir başka yıldızla daha geliyor…

Napoli ile görüşmelerinde sona gelen Galatasaray'ın kısa süre içerisinde bu transfer bitirmesi bekleniyor.

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