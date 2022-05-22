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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni hoca için bomba iddia! Galatasaray'a geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 22.05.2022 22:44 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:54

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni hoca için bomba iddia! Galatasaray'a geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, ligi 13. sırada tamamladı. Bu sezon 52 puan toplayan sarı-kırmızılılar, çalkantılı geçen sezonun ardından gözlerini yeni sezona dikti. Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimiyle birlikte yeni bir döneme girecek olan Galatasaray'da Domenec Torrent'in yerini alacak teknik direktör de merakla bekleniyor. Galatasaraylıların üzerinde yoğunlaştığı isim Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tüm gelişmeler devam ederken, taraftarları şaşırtacak bomba bir iddia gündeme düştü. Sarı kırmızılıların eski hocasının geri döneceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni hoca için bomba iddia! Galatasaray’a geri dönüyor...

Süper Lig'de bu sezona büyük umutlarla giren Galatasaray, sezon başında yapılan transferlerle Avrupa'da ve ligde başarı hedefledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni hoca için bomba iddia! Galatasaray’a geri dönüyor...

Fatih Terim'in yönetiminde işler Galatasaray'ın umduğu gibi gitmezken, Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar sarı-kırmızılı takımı çıkmaza soktu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni hoca için bomba iddia! Galatasaray’a geri dönüyor...

Terim'in gönderilmesinin ardından göreve gelen Domenec Torrent de Galatasaray'ı düzlüğe çıkaramadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni hoca için bomba iddia! Galatasaray’a geri dönüyor...

2021-2022 sezonunda 52 puana ulaşan Galatasaray, sezonu 13. sırada tamamladı ve gözlerini başkanlık seçimine çevirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni hoca için bomba iddia! Galatasaray’a geri dönüyor...

Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu arasında gerçekleşecek seçim, Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü de belirleyecek.

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