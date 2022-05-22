Giriş Tarihi: 22.05.2022 22:44 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:54

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni hoca için bomba iddia! Galatasaray'a geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, ligi 13. sırada tamamladı. Bu sezon 52 puan toplayan sarı-kırmızılılar, çalkantılı geçen sezonun ardından gözlerini yeni sezona dikti. Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimiyle birlikte yeni bir döneme girecek olan Galatasaray'da Domenec Torrent'in yerini alacak teknik direktör de merakla bekleniyor. Galatasaraylıların üzerinde yoğunlaştığı isim Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tüm gelişmeler devam ederken, taraftarları şaşırtacak bomba bir iddia gündeme düştü. Sarı kırmızılıların eski hocasının geri döneceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…