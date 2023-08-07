Giriş Tarihi: 07.08.2023 23:04 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 23:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Yıldız oyuncu paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! Galatasaray anlaşma sağladı: Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına son hız devam eden Galatasaray, transferde de flaş hamleler yapmayı sürdürüyor. Son olarak kadrosunu Kerem Demirbay ile güçlendiren Aslan, sıradaki hedefini Milot Rashica olarak belirledi. Kosovalı futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olan Galatasaray, bu sırada Fenerbahçe'nin elinden bir yıldızı daha alabilir. Gündeme gelen futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da taraftarları heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…