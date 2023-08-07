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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Yıldız oyuncu paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! Galatasaray anlaşma sağladı: Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha…
Giriş Tarihi: 07.08.2023 23:04 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 23:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Yıldız oyuncu paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! Galatasaray anlaşma sağladı: Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına son hız devam eden Galatasaray, transferde de flaş hamleler yapmayı sürdürüyor. Son olarak kadrosunu Kerem Demirbay ile güçlendiren Aslan, sıradaki hedefini Milot Rashica olarak belirledi. Kosovalı futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olan Galatasaray, bu sırada Fenerbahçe'nin elinden bir yıldızı daha alabilir. Gündeme gelen futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da taraftarları heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Yıldız oyuncu paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! Galatasaray anlaşma sağladı: Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha…

Son dakika haberleri… Bu sezon Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışlarıyla dikkatleri çeken Galatasaray, Wilfried Zaha'yı rakibinin elinden kapmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yıldız oyuncu paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! Galatasaray anlaşma sağladı: Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha…

Zaha transferiyle çok konuşulan Aslan, Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği bir yıldızı daha kadrosuna katabilir.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Yıldız oyuncu paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! Galatasaray anlaşma sağladı: Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha…

Fenerbahçe taraftarlarının büyük heyecanla beklediği yıldız futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği ve anlaşma sağladığı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yıldız oyuncu paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! Galatasaray anlaşma sağladı: Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha…

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe, Shakhtar Donetks'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yıldız oyuncu paylaşımıyla sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! Galatasaray anlaşma sağladı: Fenerbahçe’ye tarihi bir çalım daha…

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, Tete'nin şartlarının kulüp için uygun olmadığı ve transferin gerçekleşmeyeceği belirtildi.

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