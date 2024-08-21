Giriş Tarihi: 21.08.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
23:18
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys maçında yenilen goller hem taraftarı hem de Kerem Aktürkoğlu’nu çıldırttı! Takım arkadaşlarına döndü ve…
Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayan Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşti. Turun ilk maçında rakibine konuk olan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk yarısında oldukça kötü bir performans sergiledi. Yenilen goller büyük tepki çekerken Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşlarına tepkisi de gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…