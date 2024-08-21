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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys maçında yenilen goller hem taraftarı hem de Kerem Aktürkoğlu’nu çıldırttı! Takım arkadaşlarına döndü ve…
Giriş Tarihi: 21.08.2024 23:16 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 23:18

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys maçında yenilen goller hem taraftarı hem de Kerem Aktürkoğlu’nu çıldırttı! Takım arkadaşlarına döndü ve…

Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayan Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşti. Turun ilk maçında rakibine konuk olan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk yarısında oldukça kötü bir performans sergiledi. Yenilen goller büyük tepki çekerken Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşlarına tepkisi de gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys maçında yenilen goller hem taraftarı hem de Kerem Aktürkoğlu’nu çıldırttı! Takım arkadaşlarına döndü ve…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mesaiye başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys maçında yenilen goller hem taraftarı hem de Kerem Aktürkoğlu’nu çıldırttı! Takım arkadaşlarına döndü ve…

Sarı-kırmızılı ekip, play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys maçında yenilen goller hem taraftarı hem de Kerem Aktürkoğlu’nu çıldırttı! Takım arkadaşlarına döndü ve…

OKAN BURUK VE KAAN AYHAN CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu maçta sahadaki yerini alamadı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys maçında yenilen goller hem taraftarı hem de Kerem Aktürkoğlu’nu çıldırttı! Takım arkadaşlarına döndü ve…

Maçı tribünden takip eden 50 yaşındaki teknik adam, rövanş mücadelesinde de sahada olamayacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Young Boys maçında yenilen goller hem taraftarı hem de Kerem Aktürkoğlu’nu çıldırttı! Takım arkadaşlarına döndü ve…

Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan da aynı maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadı.

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