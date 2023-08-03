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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’ün yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’ın yıldızı sürpriz takıma imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 03.08.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 18:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’ün yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’ın yıldızı sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezonda 3 kulvarda birden başarı yakalamak isteyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i elemeyi başararak 3. ön eleme turuna yükselmeyi başardı. Yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, son olarak kadrosunu Kerem Demirbay ile güçlendirdi. Bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili mesai yürüten yönetim, Yunus Akgün için gelen sürpriz teklifi kabul etmeyi düşünüyor. Galatasaray'da beklentileri veremeyen Yunus Akgün'ün yeni adresi belli olmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’ün yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’ın yıldızı sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili mesai yürütüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’ün yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’ın yıldızı sürpriz takıma imzayı atacak…

Nicolo Zaniolo için gelen teklif konuşulurken Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık da yaşanabilir.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’ün yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’ın yıldızı sürpriz takıma imzayı atacak…

İşte sarı-kırmızılı takımda kariyerine devam eden Yunus Akgün'ün transferi hakkındaki son gelişmeler…

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’ün yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’ın yıldızı sürpriz takıma imzayı atacak…

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux, Yunus Akgün'e talip oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’ün yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’ın yıldızı sürpriz takıma imzayı atacak…

Fransız ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

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