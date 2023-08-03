Giriş Tarihi: 03.08.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 18:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’ün yeni adresi belli oluyor! Galatasaray’ın yıldızı sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezonda 3 kulvarda birden başarı yakalamak isteyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i elemeyi başararak 3. ön eleme turuna yükselmeyi başardı. Yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, son olarak kadrosunu Kerem Demirbay ile güçlendirdi. Bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili mesai yürüten yönetim, Yunus Akgün için gelen sürpriz teklifi kabul etmeyi düşünüyor. Galatasaray'da beklentileri veremeyen Yunus Akgün'ün yeni adresi belli olmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…