Giriş Tarihi: 02.07.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 15:26

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan bombayı patlattı! Yıldız golcü bedava geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligi şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için kadrosunu daha güçlü hale getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom, Mauro Icardi ile ilgili görüşmelerini sürdürürken, yıldız golcüyü transfer etmek için düğmeye bastı. Transfer duyurulurken, yıldız oyuncu için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyeceği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...