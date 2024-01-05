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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan Dybala bombası! Sözleşmesi duyuruldu...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 16:57

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan Dybala bombası! Sözleşmesi duyuruldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde de bir yıldız oyuncu için devreye girdi. Cimbom, dünyaca ünlü yıldız Paulo Dybala'yı transfer etmek için harekete geçerken, yıldız ismin sözleşmesi böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan Dybala bombası! Sözleşmesi duyuruldu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Paulo Dybala heyecanı yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan Dybala bombası! Sözleşmesi duyuruldu...

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızları hedefine aldı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan Dybala bombası! Sözleşmesi duyuruldu...

Süper Lig'de averajla ikinci sırada bulunan Cimbom, üst üste ikinci şampiyonluğun peşinde.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan Dybala bombası! Sözleşmesi duyuruldu...

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü bitirerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam eden Galatasaray, müzesine yeni bir kupa daha eklemek istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan Dybala bombası! Sözleşmesi duyuruldu...

Sezon sonu için önemli hedefler belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemine büyük önem veriyor.

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