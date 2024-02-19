Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
15:19
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan scout transferi! Mertens'in yerine genç yıldız...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, sezon sonu için de şimdiden çalışmalara başladı. Gelecek sezon genç yıldız adaylarını kadrosuna katmayı planlayan sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. Yönetim, scout ekibinin önerisi sonrası Manchester United'ın genç yeteneği için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...