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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan scout transferi! Mertens'in yerine genç yıldız...
Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 15:19

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan scout transferi! Mertens'in yerine genç yıldız...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, sezon sonu için de şimdiden çalışmalara başladı. Gelecek sezon genç yıldız adaylarını kadrosuna katmayı planlayan sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. Yönetim, scout ekibinin önerisi sonrası Manchester United'ın genç yeteneği için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan scout transferi! Mertens’in yerine genç yıldız...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, zorlu rakibini 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan scout transferi! Mertens’in yerine genç yıldız...

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan Cimbom, puanını 69'a yükseltti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan scout transferi! Mertens’in yerine genç yıldız...

Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan scout transferi! Mertens’in yerine genç yıldız...

Bunun yanı sıra bulunduğu tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbom maç maç planlama yapıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan scout transferi! Mertens’in yerine genç yıldız...

Teknik Direktör Okan Buruk'un her maçı final olarak gördüğü ve oyuncularına bu düşünceyi aşılattığı kaydedildi.

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