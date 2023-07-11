Giriş Tarihi: 11.07.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 09:33

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'ın kalbi gidiyor! Icardi sonrası bir transfer daha...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon yeniden şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kamsamda çalışmalarına devam eden Aslan, Icardi transferinde sona gelirken, bir yıldızın da transferini de bitirdi. Cimbom'da Icardi haberi sonrası yüzler gülerken, gelen haber hem camiayı hem de taraftarları şoke etti. Galatasaray'ın kalbinin takımdan ayrılacağı duyuruldu. İşte yıldız oyuncunun yeni takımı ve iddiaya dair detaylar...