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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Doue yerine flaş isim...
Giriş Tarihi: 23.07.2024 22:49 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:49

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Doue yerine flaş isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezona yine şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu yıldızlarla daha da güçlü hale getirmek isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Doue transferinin iptali sonrası Okan Buruk'un da istediği yıldız oyuncu için Portekiz'e uçuyor. İşte Cimbom'un transferde ses getirecek olan hamlesi ve o yıldız oyuncu...

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Doue yerine flaş isim...

Yeni sezona yine şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen son şampiyon Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Doue yerine flaş isim...

Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takım, ikinci kez Avusturya'da kampa girdi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Doue yerine flaş isim...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda transferlerini tamamlamak isteyen sarı kırmızılılar, kolları sıvadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Doue yerine flaş isim...

Galatasaray'da sağ bek ve orta saha transferleri beklenirken, Okan Buruk'un istediği yıldız oyuncu ortaya çıktı. İşte o flaş isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Doue yerine flaş isim...

Bu sezon transferde Ziyech'in bonservisini alan, Mertens'in de sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılı yönetim, gol yollarındaki etkili olan Michy Batshuayi hamlesini yaptı.

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