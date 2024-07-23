Giriş Tarihi: 23.07.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
22:49
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni sağ bekini dünya devinde buldu! Doue yerine flaş isim...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezona yine şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu yıldızlarla daha da güçlü hale getirmek isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Doue transferinin iptali sonrası Okan Buruk'un da istediği yıldız oyuncu için Portekiz'e uçuyor. İşte Cimbom'un transferde ses getirecek olan hamlesi ve o yıldız oyuncu...