Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da ilk ayrılık belli oldu! İtalya'ya gidiyor... 
Giriş Tarihi: 22.01.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 13:14

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da ilk ayrılık belli oldu! İtalya'ya gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, arayışlarını sürdürürken, takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve tüm detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’da ilk ayrılık belli oldu! İtalya’ya gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’da ilk ayrılık belli oldu! İtalya’ya gidiyor...

Sarı kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’da ilk ayrılık belli oldu! İtalya’ya gidiyor...

Cimbom, arayışlarını sürdürürken, takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’da ilk ayrılık belli oldu! İtalya’ya gidiyor...

SOLDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçına özel kadroyu değiştirdi. Kupada dinlenen Kaan Ayhan'ı dün sol beke çeken Buruk, jokeri Barış Alper'i bu kez sağ açıkta görevlendirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’da ilk ayrılık belli oldu! İtalya’ya gidiyor...

Bu sezon defansın solunda görev yapan 5. isim olan Kaan, (diğerleri Angelino, Barış Alper, Kazımcan, Abdülkerim) ikinci kez bu bölgede forma giydi.

SON DAKİKA