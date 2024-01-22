Giriş Tarihi: 22.01.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
13:14
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da ilk ayrılık belli oldu! İtalya'ya gidiyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, arayışlarını sürdürürken, takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve tüm detaylar...